Los debates presidenciales organizados por el JNE arrancan hoy con la presentación del primero grupo de seis candidatos. César Acuña (APP), Marco Arana (Frente Amplio), Alberto Beingolea (PPC), George Forsyth (Victoria Nacional), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Verónika Mendoza (JP) expondrán y confrontarán sus propuestas ante un electorado que aún se mantiene indeciso.

ACTUALIZACIÓN

A las 5 de la tarde llegó César Acuña de APP y aclaró que no viene a enfrentarse a nadie. “Vengo a dar respuestas a todos el país. Hoy es el punto de quiebre no todo está dicho. Esperemos que los peruanos decidan”, dijo Acuña. Minutos después se asomó Alberto Beingolea del PPC de la mano con su esposa. Beingolea aseguró que recién ahora “la cancha está pareja y que para reactivar al economía no hay otra forma que trabajando”.

El tercero en llegar fue Marco Arana el Frente Amplio, quien espera que hoy “existan propuestas y los peruanos puedan elegir de forma informada e inteligente”. George Forsyth (Victoria Nacional) hizo hincapié en que las personas deben analizar a los candidatos como personas y recalcó que “todos son parte de lo mismo. Nosotros nos vamos a concentrar en nuestras propuestas. Las reglas son las mismas para todos”.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aconsejó al electorado “que escuchen los tres días de debate para que tomen una decisión informada”. Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) fue la última en llegar y completar así el Grupo 1 del Debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

MEDIDAS FRENTE A LA PANDEMIA

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú):

George Forsyth (Victoria Nacional):

Alberto Beingolea (PPC):

César Acuña (APP):

Keiko Fujimori (Fuerza Popular):

Marco Arana (Frente Amplio):

NOTA ORIGINAL

Esta primera jornada se caracteriza por reunir a tres postulantes -Forsyth, Mendoza y Fujimori- que compiten apretados por el segundo lugar, según encuestas publicadas la semana pasada y ayer. Por su performance se podría definir su pase a la segunda vuelta.

UN DEBATE CLAVE

La politóloga Kathy Zegarra comentó que los debates son un espacio fundamental en donde los ciudadanos que aún no deciden su voto, y que concentran un gran porcentaje según los sondeos, podrían elegir a su candidato.

“Los debates también son importantes para conocer las diferencias entre postulantes. Ahí se podrían distinguir las ideas de Fujimori, de De Soto y de López Aliaga. Además, lo que ocurra en el debate y cómo es transmitido será parte de la agenda pública. Por eso es una oportunidad para sobresalir o atacar a un postulante”, acotó.

Igualmente opinó Jeffrey Radzinsky, director de Grupo Fides Perú, quien además agregó que ante la actual situación de debilitamiento de partidos políticos e identificación con estos, estas jornadas facilitan el descarte de postulantes.

“El debate, más que ganar votos, lo que hace es restarles sufragios al contrincante. Permite posicionar a los postulantes antagonistas y deja más claro a quién le va a restar votos”, aseveró Radzinsky.

El analista agregó que lo más probable es que las tres jornadas del JNE serán similares al debate que organizó Canal 4 y Canal N el fin de semana pasado: con pocas propuestas y más concentrado en los ataques.

“Creo que al final termina siendo más efectivo que el desarrollo programático a detalle”, declaró.

En la misma línea opinó el politólogo Arturo Maldonado. En declaraciones a Perú21, explicó que los debates tienen un efecto mayor en los votantes no por lo que proponen los candidatos, sino por lo que termina trascendiendo en los medios.

“La mayoría de votantes termina considerando más el resumen de lo que pasó. Quién ganó o quién perdió. Quién atacó de mejor manera, quien contraatacó”, aseveró.

Maldonado también indicó que este debate es uno de “los más importantes” debido que en elecciones anteriores ya se tenía claro quiénes irían al balotaje. Empero, en estos comicios, ni siquiera Lescano tiene asegurado su pase a la segunda vuelta.

Finalmente los analistas coinciden en que los debates sirven para redireccionar el voto de ciudadanos. Así, por ejemplo, citaron el ‘pico a pico’ de 2016 entre Fernando Olivera y Alan García, que acabó sepultando las aspiraciones del líder aprista.

DATOS:

El debate será transmitido en vivo desde las 6 p.m en TVPerú y JNETV (canal 44 y 516 de Movistar) y sus redes sociales. También podrá verlo en Perú21TV y leer los avances en nuestra página web perú21.pe.

Radzinsky, Zegarra y Maldonado coincidieron en que faltar a un debate como el de hoy sería perjudicial para el candidato.

VIDEO RECOMENDADO:

Úrsula Vega: “Uno nace con la habilidad para relacionarse, pero puede aprender a capitalizar las relaciones públicas a su favor”