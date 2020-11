El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, dijo que espera que las versiones sobre la posible renuncia de Alfredo Barnechea a su precandidatura presidencial por dicha agrupación política para los comicios internos no sea una estrategia de campaña.

A través de su cuenta en Twitter, señaló que conversó con el presidente del Comité Electoral del partido de la lampa y hasta el momento no hay ningún documento oficial, por lo cual “solo es un rumor”.

“Ante los rumores que el señor Alfredo Barnechea habría renunciado a su precandidatura, hago de su conocimiento que he conversado con el presidente del comité electoral y no hay ningún documento oficial, por lo tanto solo es un rumor y espero que no sea una estrategia de campaña”, indicó.

Ante los rumores que el sr. Alfredo Barnechea,habría renunciado a su precandidatura, hago de su conocimiento que he conversado con el pdte del comite electoral y no hay ningún documento oficial, por lo tanto solo es un rumor y espero q no sea una estrategia de campaña. — Mesías Guevara (@MesiasGuevara) November 20, 2020

Este viernes se informó que Alfredo Barnechea renunció a su precandidatura presidencial en Acción Popular. El exparlamentario era uno de los cuatro precandidatos presidenciales del partido fundado por Fernando Belaunde Terry.

Esta información fue proporcionada a Perú21 por el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, quien fue parte de la plancha presidencial encabezada por Alfredo Barnechea el año 2016.

“Conversé anoche con él y me lo confirmó, él me lo dijo, no tengo por qué dudar”, expresó. Añadió que Barnechea evaluó la situación interna partidaria así como el actual contexto político. “Su decisión es personal”, indicó.

