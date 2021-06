El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, expresó que es “incomprensible” que el JNE primero acordó admitir las impugnaciones de votos y observaciones de acta pero luego “sin dar una explicación, da marcha atrás”. Más allá de ello, expresó que esta es la institución competente para determinar quién es el ganador de las elecciones presidenciales.

“Para mí es algo incomprensible, no veo cómo entender o con qué criterio a las pocas horas cambió de parecer, anuló lo que había determinado en la mañana y luego no da una explicación al respecto. Es algo muy raro porque se supone que el JNE que es la máxima autoridad que debe pronunciarse, primero acepta las impugnaciones y y después da marcha atrás. Es algo absolutamente incomprensible”, manifestó el escribidor en Agenda Política de Canal N.

Vargas Llosa expresó que el JNE debería tener “suficientes conceptos para no alarmar al público peruano que está impaciente sintiendo al filo de la noticia” los resultados finales de los comicios. “Ahí el JNE ha fallado y que es una falla que debe ser enmendada cuanto antes”, dijo.

Por otro lado, el escritor manifestó que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le comunicó que “hay muchísimos indicios” de que las actas fueron alteradas y que fue “víctima de estas alteraciones”.

“Creo que el JNE se debe pronunciar al respecto. Creo que es la instancia que debe intervenir en este caso, es la máxima autoridad para determinar si hubo fraude o no. Y si las actas fueron de alguna manera alteradas en perjuicio de ella”, dijo.

Además invocó a los peruanos que confíen en las conclusiones que arribe el JNE. “Es la institución en la que los peruanos deben confiar porque es la institución, según la legalidad que rige en el Perú, que tiene el poder de decisión al respecto”, acotó.

En tanto, el autor de obras como ‘La ciudad y los perros’ y ‘La guerra del fin del mundo’, expresó que se debe evitar la palabra “fraude”.

“El JNE debe pronunciarse al respecto y justificar o no justificar la palabra fraude. Fraude es una palabra muy peligrosa que implica una manipulación profunda para alterar la decisión del pueblo peruano de tal manera que sería prudente que mientras el JNE no se pronuncie no se utilice esa palabra”, aseveró en Canal N.

Igualmente, Vargas Llosa descartó que el presidente Francisco Sagasti intentó “influir” cuando lo llamó para solicitar a los candidatos calmar los ánimos tras la segunda vuelta.

“Tengo que decirle que el presidente no intentó influir en mí en absoluto. El presidente estaba preocupado por el clima de exacerbación que notaba en las calles de Perú y me propuso, al igual que otras personas que llamó, interviniésemos con los dos candidatos para que apaciguaran un poco el clima existente. Yo claramente le dije que estaba a favor de Fujimori y por eso no podía intervenir con un adversario de ella”, declaró.

Asimismo, Vargas llosa expresó que “sin ninguna duda” existe la izquierda internacional está detrás de la candidatura de Pedro Castillo (Perú Libre).

Además expresó que no cree a voceros como Pedro Francke o Hernando Cevallos quienes aseguran que no adoptarían medidas económicas anunciadas por Vladimir Cerrón.

“A mí eso me recuerda mucho al comandante Hugo Chávez diciendo que no va a cerrar ningún periódico, que no vamos a cerrar ninguna fábrica. ¿Pero qué hizo cuando tomó el poder’ El marxismo leninismo tiene todas las fórmulas para engañar a la población y justificar las violaciones y manipulaciones a la legalidad”, dijo.

“En absoluto les creo nada. Se han declarado marxistas leninistas y eso es ser un mentiroso profesional”, agregó el escribidor.





