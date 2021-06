El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, cuestionó ayer que el Jurado Nacional de Elecciones haya primero acordado ampliar el plazo para aceptar recursos de nulidad de actas electorales de la segunda vuelta presidencial y luego dar marcha atrás sin dar ninguna explicación.

“Es algo incomprensible, no veo con qué criterio, a las pocas horas, cambió de parecer. Anula lo que había determinado en la mañana y luego no da una explicación al respecto. Es algo muy raro. Es muy extraño, sorprendente y desconcertante”, dijo el escritor peruano en declaraciones al programa Agenda política, de canal N. Expresó que el JNE “ha fallado” al tomar dicha decisión el viernes y, en consecuencia, “debe ser enmendada cuanto antes”.

TODO DEPENDE DEL JNE

Al ser consultado sobre los requerimientos de anulación de actas interpuestos por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), a quien Vargas Llosa apoya “mordiéndome las tripas” en la segunda vuelta, manifestó que el JNE debe pronunciarse al respecto “declarando si hubo o no alteraciones fundamentales, como señala Fujimori”.

En ese sentido, subrayó que hasta que “el JNE no haya concluido su tarea, no puede hablarse de ninguna manera de ganador. Hay que ver la magnitud de si existió o no fraude”, aunque luego comentó que, por ahora, es mejor no usar esa palabra.

Sobre la conversación que sostuvo con el presidente Francisco Sagasti, explicó que le solicitó que converse con ambos candidatos para “apaciguar el clima existente”. Dijo que no podía intervenir porque apoyaba a Fujimori y subrayó que Sagasti “no intentó influir sobre mí en absoluto”.

Por otro lado, reiteró sus críticas a la candidatura de Pedro Castillo y al dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón. “No hay ninguna duda que si el candidato sube a la presidencia, la catástrofe que soportarán los peruanos será inconmensurable y tendrá mucho que ver con lo que pasó en Venezuela”.

“Los empresarios están aterrorizados y se viene para ellos una persecución terrible. La situación solo va a empobrecer al Perú”, dijo Vargas Llosa. Además, añadió que si se proclamara la victoria de Castillo, “tendremos que manifestar una oposición en las calles muy permanente para evitar catástrofes”.

SESIÓN DE IMPUGNACIÓN

Ayer por la mañana, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 analizó en audiencia seis expedientes con 10 votos impugnados en Alemania y Canadá. Cinco fueron planteados por Perú Libre.

Nuevamente se observó que los personeros del lápiz cuestionaron casos como marcas que no cubrieron el recuadro de Fujimori.

El colegiado, presidido por Luis Carrasco, rechazó todas las impugnaciones indicando que en todos los casos estaba clara la voluntad del elector. Asimismo, las manchas o remarcados rechazados no eran determinantes.

De esta manera, cinco votos fueron otorgados a Fuerza Popular y otros cinco a Perú Libre.

DATOS:

Hoy el pleno del JNE realizará la primera audiencia de apelación para la anulación de 10 actas electorales.

En tanto, mañana el pleno del JNE realizará otra audiencia para estudiar ocho anulaciones de actas.

Al 99.93%de actas contabilizadas, Castillo tiene 50.14% y Fujimori 49.86%. 49,420 votos separan a los candidatos.

Flores Nano dice que hay votación inflada

La expresidenta del PPC, Lourdes Flores Nano, sostiene que en las mesas en las que se busca que sean anuladas existe un incremento de votos a favor de Castillo que no corresponden al real.

Según la abogada, tras un análisis de un comportamiento promedio estadístico, “se nota una distorsión hacia arriba, es decir, un apartamiento del promedio superior estadísticamente admisible que revelaría una votación inflada, superior a la estadísticamente permitida a favor de Castillo”.

