Ayer muy temprano, el presidente Francisco Sagasti reiteró que, apenas sea admitida su candidatura a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Morado, presentará su renuncia ante el organismo electoral competente debido a sus funciones de jefe de Estado. “Hicimos una consulta legal y uno no puede renunciar a lo que no es. En este momento, yo no soy candidato hasta que lo admita el JEE. En ese momento, a los segundos que salga publicado, presento mi renuncia, ya está preparada mi carta para presentarla”, aseguró.

Lo cierto es que Francisco Sagasti ya es candidato y, en consecuencia, tiene el camino expedito para renunciar.

El presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, Luis Carrasco, explicó a Perú21 que ya anteriormente el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto sobre este tipo de situaciones precisando que un aspirante tiene tal condición desde el momento mismo que gana las elecciones internas del partido. “Desde ese momento se asume que ya es candidato”, subrayó.

Sin embargo, el funcionario precisó que él no puede de modo alguno hacer algún tipo de sugerencia en ese sentido y la decisión, aclaró, recae en el postulante.

