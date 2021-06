Control de daños. Al menos el 60% de los 24 partidos políticos que actualmente están reconocidos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) perderán su inscripción tras no haber pasado la valla en las elecciones de 2021. Para mantenerse vigente, la norma electoral exige haber superado el 5% de los votos a nivel nacional. Por eso, al término del proceso electoral, 15 organizaciones políticas quedarán fuera.

“Lo que ocurre es que los partidos no son orgánicos, y la mayoría funcionan como vientres de alquiler, prácticamente no existen. No son representativos”, afirma el abogado José Tello, especialista en temas electorales.

Para el periodo 2021-2026, solo lograron ingresar al Congreso diez de los 24 partidos. Sin embargo, uno de ellos, el Partido Morado (que recién alcanzó su inscripción en 2019), será retirado del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) porque no cumplió el otro requisito: poner parlamentarios en al menos dos circunscripciones electorales diferentes. Solo consiguieron ubicar a tres.

Esos legisladores son Susel Paredes, Edward Málaga y Flor Pablo, todos de Lima Metropolitana, por lo que no les basta para mantener inscrito al partido. Al interior de esta agrupación hay fricciones por el revés en las elecciones recientes.

(Elaboración: Perú21)

Dentro de los 15 partidos que perderán su inscripción también figuran otros dos que estuvieron en el Ejecutivo: el Partido Aprista y el Partido Nacionalista.

El primero se retiró de la contienda tras desorganizaciones, mientras que el segundo solo obtuvo el 1.6% de votos válidos.

“Partidos como el Apra, el Partido Popular Cristiano, tenían serias crisis institucionales, a pesar de que son partidos con tradición e históricos. Eso, además de los problemas en su democracia interna, les ha pasado la factura”, acota Tello.

Aunque algunos ya intentan pasar el trago amargo. Según confirmaron a Perú21 dirigentes del Apra y del Partido Nacionalista, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha a la interna el proceso para la reinscripción y se aspira a poder participar en las elecciones regionales y municipales de 2022. Solo están a la espera de la resolución del JNE que los deja fuera.

“Nosotros estamos preocupados en trabajar el tema de la inscripción, la adecuación de comités y la identificación de posibles candidatos para el 2022”, dijo Enrique Melgar, secretario de organización del Apra. En el PPC también se impulsará la reinscripción.

Pero los tiempos están ajustados. El plazo máximo para poder ingresar al ROP y poder participar de la próxima contienda es a inicios de enero; es decir, en solo seis meses.

BUSCANDO FIRMAS

Ese mismo plazo cuenta para aquellos que actualmente ya están en vías de inscripción. Ante el JNE, desde diciembre de 2019, se han realizado unas 379 solicitudes de reserva de denominación para partidos de alcance nacional, el primer paso en el largo proceso.

En esta etapa están, por ejemplo, el excongresista Virgilio Acuña, con el Frente Nacional Nativista; Walter Aduviri, el suspendido gobernador de Puno, con el Partido Político Patria Soberana; así como el hijastro de Antauro Humala, Ricardo Repetto Andrade, con el Partido Ecologista Revolucionario Unido.

También está la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO), que promueve el legislador antaurista Rubén Ramos.

No obstante, formalmente, solo cinco de ellos ya han presentado las casi 25 mil firmas requeridas y están dentro del proceso de validación.

En este grupo está Nuevo Perú, de Verónika Mendoza; el Frente de la Esperanza, de Fernando Olivera; Perú Unido, del abogado Charlie Carrasco; el Partido Patriótico del Perú, del excomandante de la Marina Herbert Caller; y Educa Perú, de Yon Herrera.

La mayoría buscaba participar en las elecciones de este año, pero los plazos jugaron en su contra.

En Nuevo Perú, fuentes de este diario confirmaron que hay deseos de ratificar la unidad con Juntos por el Perú y fortalecer los lazos con Perú Libre y así poder participar en bloque en los próximos comicios regionales y municipales.

TENGA EN CUENTA:

-Los ronderos buscan crear un partido en donde Pedro Castillo sea el líder y quien lleve las riendas, a fin de que deslinde de Vladimir Cerrón.

-Fuerza de Emprendedores Organizados es uno de los nombres separados para la agrupación ante el JNE.

TE PUEDE INTERESAR: