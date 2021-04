Desde hoy se aplicarán las restricciones electorales a nivel nacional por las elecciones generales de este domingo 11 de abril. Una de las primeras medidas en entrar en vigencia es la prohibición de la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en medios de comunicación, tal y como indica el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el incumplimiento de dicha disposición se sanciona con una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir hasta S/440 mil.

Asimismo, desde la medianoche del viernes quedará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político, regla que, de ser vulnerada, se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Todo tipo de propaganda política también deberá ser suspendida desde las 00:00 horas del sábado. Esto incluye aparición de los candidatos en medios de comunicación, lo cual podría ser multado con hasta 100 UIT o una pena de prisión no menor de dos años.

Una de las restricciones más cuestionadas es la conocida ‘Ley Seca’, la cual establece que desde las 08:00 a.m. de este sábado hasta la misma hora del lunes 12 de abril, no se podrá comercializar bebidas alcohólicas.

Faltar a esta norma se sanciona con cárcel no mayor de seis meses, una pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena y el pago de una multa no menor de S/2,790.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Hace dos años, el informe final presentado por la Comisión de Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta, para modificar la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), planteaba cambiar el plazo de la prohibición de la divulgación de encuestas en la última semana de las elecciones, estableciendo que se puedan publicar hasta 24 horas antes del día del sufragio.

Urpi Torrado, gerente general de Datum, coincide con esta iniciativa planteada en marzo de 2019, pues la restricción de publicación de encuestas durante la semana previa a las votaciones limitaría el derecho a la información.

“Esta restricción no quiere decir que no se puedan hacer encuestas privadas a las que solo un sector tenga acceso pero la mayoría del país no. Eso viola el derecho a la información que es un derecho constitucional”, dijo a Perú21.

Señaló que no contar con encuestas oficiales en medios de comunicación masivos podría generar fake news en las redes sociales. “En 2018 cuando fueron las elecciones regionales, encontramos, solo en la última semana, 48 encuestas falsas de Datum”, señaló.

Torrado agregó que la medida impide medir el impacto real de los debates en la intención de voto. “Los debates son en la recta final y se ha visto que sí impactan en la decisión del elector”, manifestó.

Por su parte, la a Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados presentó una recomendación al JNE para que evalúe modificar esta restricción en los próximos procesos electorales.

SABÍA QUE

Las elecciones son el domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Están prohibidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio.

Fuentes del JNE precisaron que la restricción es para la difusión de nuevas encuestas, más no para el análisis o comentarios de los datos publicados antes.

precisaron que la restricción es para la difusión de nuevas encuestas, más no para el análisis o comentarios de los datos publicados antes. En 2019 la Comisión de Reforma Política señaló que dicha prohibición queda “obsoleta” debido a la incidencia de las redes sociales.

señaló que dicha prohibición queda “obsoleta” debido a la incidencia de las redes sociales. “Al igual que la publicidad, las encuestas deberían poder salir hasta 24 horas antes de votar”, dijo Urpi Torrado, gerente general Datum.

VIDEO RECOMENDADO

Vacunación contra COVID-19 continúa en Semana Santa