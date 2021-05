Las personas que no ejercieron su voto en las elecciones nacionales del 11 de abril podrán pagar su multa electoral a través del sistema de pagos Págalo.pe del Banco de la Nación.

Para evitar la exposición a posibles contagios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que quienes tengan una deuda electoral podrán encontrar en la página web los pasos a seguir para poder cancelarla. Es necesario contar con una tarjeta de débito o de crédito.

El elector que no pague su multa podrá emitir su voto en la segunda vuelta electoral del 6 de junio; sin embargo, tendrá afectaciones administrativas como no poder inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), intervenir en procesos judiciales o administrativos, realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, obtener un brevete, entre otros.

Las multas por omisión al sufragio dependen de la categoría del distrito donde el elector se encuentra registrado, pero el monto máximo es de 88 soles, mientras que la multa por no desempeñar el cargo de miembro de mesa es de 220 soles.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Raúl Delgado Sayán, integrante de Comando Vacuna