En medio de gran expectativa se realizó el primer debate presidencial entre los candidatos a la segunda vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre). A diferencia de otras ocasiones, donde eventos de este tipo se suelen realizar en museos o sets de televisión, este primer encuentro se realizó ante público y al aire libre, en la plaza de Chota en Cajamarca.

El evento estaba programado para la 1 p.m., pero Fujimori tardó unos minutos en hacer su aparición, lo que impacientó y puso nervioso a Castillo. El debate fue organizado sobre la marcha y con idas y venidas sobre las reglas. De hecho, al final la candidata de Fuerza Popular dijo que recién cuando estaba subiendo al estrado se enteró de que estas se habían modificado y se decidió agregar un minuto y medio para réplicas.

PULLAS Y PROPUESTAS

Castillo fue quien arrancó las exposiciones y, a propósito del Día del Trabajo, irónicamente preguntó: “Me gustaría hacerle el saludo a la señora Fujimori pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja”. La lideresa de Fuerza Popular no se amilanó y declaró que “tuve que venir hasta aquí para tener un intercambio de ideas, después de que el señor Castillo puso tantas excusas, porque, a diferencia de él, yo no me corro”. Luego le pidió “que no se corra de los siguientes debates” que organizará el JNE.

En educación, Fujimori se dirigió a los maestros que enseñan “pero no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonados a los niños”. Castillo le respondió que “cuento con licencia, mientras que otros tienen permiso del Poder Judicial”, aludiendo a sus procesos por corrupción.

Al abordar las propuestas de reactivación económica, Fujimori ofreció entregar el 40% del canon minero que reciben las regiones a favor de su población. Su iniciativa fue destacada por Anthony Laub, especialista en temas energéticos en Perú21.TV.

La candidata indicó que esta idea surge porque existen regiones como Cajamarca, que, pese a ser rica en recursos, es una de las más pobres del país. “Eso se debe a la incapacidad de los gobiernos regionales. Como en Junín, donde Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, dejó más de 200 obras inconclusas, incluyendo hospitales, siendo él médico”, dijo Fujimori, quien indicó que Castillo esconde a Cerrón y a su equipo técnico, sobre el cual, añadió, no se tiene noticia de su existencia.

Además, anunció el programa Bono Oxígeno, que plantea dar una ayuda económica a las personas que han perdido a un familiar para así solventar sus deudas.

“Tenemos una serie de medidas que permitirán un cambio en nuestro país. Un cambio no hacia atrás, ni un salto al vacío, sino hacia adelante, un cambio que permita acercar el Estado a los ciudadanos”, expresó.

Por otro lado, Fujimori indicó que fortalecerá los programas sociales como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. “El programa Pensión 65, el primer día de gobierno lo duplicaremos de S/250 a S/500”, aseveró.

Tras ello, Castillo sacó del sombrero una propuesta nueva: Pensión 60, que beneficiaría a peruanos mayores de 60 años. Además, insistió en sus ideas estatistas como “recuperar el gas de Camisea y que el mar y la selva deben ser para los peruanos”.

“Revisaremos los contratos con las transnacionales. Empresas que han saqueado en el país y se roban la riqueza. El 70% de sus utilidades se quedarán en el Perú y el 30% que se lo queden ellos”, indicó. En temas de lucha contra la corrupción, prometió la “muerte civil a los corruptos”, una medida que se encuentra vigente en nuestro país desde 2016 y que Fujimori se encargó de recordárselo, añadiendo que por eso Cerrón no era el candidato de Perú Libre. En ese marco, le dijo que solo se fijaba en la paja ajena cuando hablaba de la corrupción.

Pero en cuanto a propuestas, hubo una de Castillo que alertó a analistas y al periodista Álvaro Vargas Llosa: “prohibir la importación de todo lo que el pueblo produce”. Una medida que ya se intentó poner en marcha en el primer gobierno de Alan García. Franco Olcese, del Centro Wiñaq, y Laub coincidieron en que la propuesta es negativa “y terminará afectando al consumidor final”.

- Tras finalizar el debate y, al momento de despedirse, Fujimori le insistió a Castillo para que participe en los cuatro debates que viene organizando el JNE.

- Castillo propuso designar el 10% del PBI al sector educación y otro 10% a salud. Dicha medida ha sido calificada de inviable por diversos analistas debido a que la presión tributaria solo permite un gasto máximo del 14%.

