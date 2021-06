Keiko Fujimori (Fuerza Popular) firmó ayer un nuevo compromiso ante la ciudadanía. Esta vez lo hizo en Arequipa, en presencia de figuras que antes fueron rivales a su partido y que ahora respaldan su candidatura en rechazo a un gobierno comunista de Perú Libre, liderado por Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.

En la histórica Mansión del Fundador, Fujimori reconoció que en el pasado reciente, su partido y ella “no estuvimos a la altura de las circunstancias”, por lo que pidió perdón a los que habría perjudicado.

“Los errores cometidos, como la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Por eso es que, sin ninguna excusa, hoy pido perdón a todos y cada uno de los que se han sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento”, declaró con voz quebrada.

Asegurando que enmendará su pasado, admitió que existen “muchas dudas sobre mi candidatura”, por lo que solicitó a los peruanos que en el balotaje le den “una oportunidad para poder reivindicar con el lenguaje de los hechos, porque es la única manera de reparar los errores cometidos”.

JURAMENTO ANTE EL MISTI

Fujimori convocó a este encuentro para dar su palabra de que, si es elegida presidenta, respetará las principales instituciones democráticas y libertades constitucionales. Para ello, juró por Dios, la patria y ante figuras como el periodista Álvaro Vargas Llosa; el líder opositor venezolano Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori; el expremier Pedro Cateriano, y el dirigente de Acción Popular, Raúl Diez Canseco.

El compromiso incluye puntos como la preservación de la democracia durante los cinco años de su gobierno, respeto a la libertad de expresión “para que la prensa pueda informar y fiscalizar sin restricciones” y el fortalecimiento de instituciones. También dio su palabra de luchar contra la corrupción “para que nadie quede impune si es que traiciona la confianza de mi gobierno y el pueblo”. También promover un gobierno abierto, “donde se convoque a los peruanos más capaces, sin importar su posición política”. Igualmente, buscar el reencuentro entre peruanos “para vivir en armonía por encima de nuestras diferencias” y “construir un cambio hacia adelante”, frase que forma parte de su campaña.

Fujimori explicó que este juramento lo realizó para esclarecer dudas sobre su candidatura y “dar las garantías de un comportamiento totalmente democrático”.

En declaraciones Perú21, Raúl Diez Canseco expresó que el juramento tomado por Fujimori es “importante y trascendente”. “Lo hizo públicamente delante de los que han sido y hemos sido rivales políticos, pero que en este momento, como dijo Mario Vargas Llosa, lo que nos debe unificar a todos es el futuro del país”, aseveró el empresario.

Sobre su presencia en la actividad, Diez Canseco expresó que busca “hacer reflexionar a los auténticos correligionarios, a los auténticos belaundistas, que no pueden tener un voto ambiguo, en blanco o viciado. No hay otra alternativa en defensa de la patria que Keiko. No somos fujimoristas, ni lo hemos sido, pero lo que está en el medio es el futuro del país”, agregó.

Otra de las voces que participaron en la actividad fue la del líder opositor venezolano Leopoldo López, quien hizo un llamado a los peruanos a “votar por la democracia” y resaltó que en 1998, cuando Hugo Chávez postuló, propuso cambios estructurales en el país con una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, tal como propone Perú Libre.

ATERRIZAN EL PLAN

Antes del juramento de Fujimori, los miembros de su equipo técnico Luis Carranza y Carlos Neuhaus explicaron los procesos para hacer posibles los programas de reactivación, apoyo social y proceso de vacunación que la candidata abordó el domingo anterior en el debate, pero que no explicó cómo hacer.

Al respecto, Carranza sostuvo que el Perú tiene una importante capacidad de endeudamiento gracias a una gran fortaleza fiscal. “Este 2021 implementaremos programas de impacto como Bono Oxígeno, el aumento de Pensión 65 de S/250 a S/500 bimensuales. Y el aumento del 50% de Juntos. Tenemos caja suficiente para afrontar esto”, aseguró el economista.

Por otro lado, para sostener proyectos como Volver a Empezar (que destinará S/10 mil millones a mypes) y la entrega de S/10 mil a personas que han perdido familiares por la pandemia (cuyo gasto se calcula en S/620 millones), Carranza dijo que son programas que “no impactan en la caja fiscal inmediatamente”.

Por su lado, Neuhaus manifestó que su labor se centrará en establecer una operación logística eficiente del proceso vacunación contra el COVID-19. Para ello, buscarán dar “un salto cuantitativo y cualitativo” para vacunar a 160 mil personas al día.

Neuhaus manifestó que el proceso se iniciará desde que las vacunas son recibidas en el aeropuerto. “Ahí se almacenarán en un centro de distribución y de ahí, inmediatamente, irán a los centros de distribución de todo el Perú”, explicó reiterando que buscará contar con el apoyo de la empresa privada, el Ministerio de Salud, Essalud, las FF.AA. y la Policía para hacer esto posible y vacunar a todos los peruanos a fin de año.

LA CAMPAÑA CONTINUÓ

Luego de esta actividad, Fujimori realizó un mitin en Cerro Colorado (Arequipa), donde cuestionó a Castillo porque durante el debate no le respondió ninguna de sus preguntas. Además, rechazó el discurso “de división y de lucha de clases” que enarbola su contrincante en sus mítines y pronunciamientos.

Por la tarde, viajó a Lima para participar en un encuentro con líderes evangélicos en la Carpa Grau (La Victoria).

Por otro lado, Castillo realizó un mitin en la Plaza de Armas de Arequipa, donde se advirtió poca asistencia. Desde ahí, volvió a prometer una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, un proceso que no abordó en el debate.

Luego viajó a Juliaca (Puno), donde invocó a “defender el voto” en las mesas de sufragio. Asimismo, evitó hablar sobre el debate, un tema en que analistas coinciden en desaprobar al profesor.

DATOS:

- Fujimori expresó su agradecimiento a Mario Vargas Llosa por ser la primera figura que respaldó su candidatura. Asimismo, expresó que “tras 30 años de distancia y diferencia”, ha podido reencontrarse con quien fue crítico del gobierno de su padre.

- En el evento también estuvieron presentes Luis Galarreta, Patricia Juárez, Hernando Guerra García , Máximo San Román y Daniel Córdova.

