La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) firmó anoche la ‘Proclama Ciudadana: juramento por la democracia’, un compromiso en el que se solicita a los dos postulantes a la presidencia respetar las instituciones democráticas y los derechos humanos en caso lleguen al poder.

“Lo he leído. Coincido con el compromiso. Además señala lo que he venido diciendo no solo en esta campaña sino a lo largo de mi vida política. No tengo ningún problema en firmarlo”, indicó Fujimori en Panorama. Ante esa declaración, la periodista Rosana Cueva le preguntó si podía firmarlo en ese momento, a lo que Fujimori accedió y lo hizo ante las cámaras.

La Proclama Ciudadana es un compromiso de 12 puntos en el que los candidatos juran defender los derechos humanos incluyendo a las minorías, dejar el poder el 28 de julio de 2026 sin buscar mecanismos de reelección y que los cambios y/o reformas, incluida la Constitución, se hagan a través de los mecanismos constitucionales y en respeto al Estado de Derecho.

El documento fue preparado por la Conferencia Episcopal, la Unión de Iglesias Evangélicas, la Coordinadora Nacional de DD.HH. y Transparencia.

El sábado, el candidato Pedro Castillo (Perú Libre) escribió por Twitter que suscribe la Proclama Ciudadana, indicando que la firmará en el día y la hora que le precisen. Sin embargo, cuando acudió a la sede de su partido en Lima, indicó que todavía debía conversar sobre el contenido para luego firmarlo.

Por otro lado, la candidata Keiko Fujimori indicó que además de este juramento planteado por la sociedad civil, también ha asumido otros compromisos con César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso, sobre la lucha contra la pandemia, reactivación de la economía y generación de puestos empleo. “Estos compromisos los asumo con el pueblo y con la población que requieren eso”, aseveró.

Por otro lado, Fujimori se desmarcó de las declaraciones dadas por el virtual congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, quien criticó las vacunas contra el COVID-19 de Sinopharm, a las que calificó de “agua destilada”.

“Fueron declaraciones a título personal. No avisó, no consultó conmigo, ni con el partido. Y es verdad, alguna de sus frases fueron desafortunadas, no estoy de acuerdo”, agregó.

Asimismo, la candidata rechazó las declaraciones del presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien arengó por la muerte de Castillo y Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre. “En lo personal, no le deseo la muerte a nadie Creo que son declaraciones que se han excedido”, manifestó.

Por otro, la postulante de Fuerza Popular reiteró que Pedro Castillo aún no acepta participar en los debates del JNE y señaló que si insiste en hacerlo en la puerta del penal de Santa Mónica, “yo ahí lo espero. Pero por respeto a los ciudadanos, se debe hacer un intercambio también con el equipo técnico”.

- Ayer, Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, anunció que el investigador Modesto Montoya se incorporará a su equipo. Sin embargo, en Agenda Política Montoya precisó que si bien recibió una llamada de Cerrón, esperaba la reunión con Pedro Castillo porque él es el candidato.

- César Acuña iniciará la campaña a favor de Fujimori el 16 de mayo. “Es mi responsabilidad decir al país por qué votar por Fuerza Popular y no por Perú Libre”, manifestó.

