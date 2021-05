La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) fue recibida con protestas y actos de agresión en Cusco. Ayer al mediodía, durante una caravana que la llevó por la plaza de la ciudad, al mostrarse al público desde el vehículo, varias personas le expresaron su rechazo lanzándole botellas, huevos y con pancartas contra su postulación.

“Sé que Cusco tiene en estos momentos una mayor preferencia por el contrincante, pero también sé que hay miles de familias que están esperando mi presencia”, declaró en una entrevista en el portal Inka Visión.

Por la tarde, tras un mitin en la provincia de Anta, Fujimori declaró que “los contrincantes planificaron una serie de actos violentos que debemos rechazar”.

En el mitin realizado en dicha provincia, Fujimori prometió que reactivará el turismo en la región dado que “Cusco es la capital del turismo de Latinoamérica”. Para ello, resaltó que tuvo una reunión con la Cámara de Turismo.

Asimismo, prometió que llevará adelante la construcción del hospital de Lorena y el aeropuerto internacional de Chinchero. “Se hará respetando las exigencias técnicas, medioambientales y que las inversiones que hay, continúen”, aseveró.

Al ser consultada por los panfletos de Sendero Luminoso que fueron hallados en el Vraem, donde se perpetró la matanza de 16 ciudadanos y en los que se llama a no votar por ella y no participar en las elecciones, Fujimori pidió no tener miedo y acudir a votar. “No importa por quién vayan a votar; lo importante es celebrar este proceso”, dijo.

Sobre qué acciones tomaría para abordar los problemas en el Vraem, aseveró que se debe tener una estrategia que involucre desarrollo y crecimiento de la población. Además, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la Policía, los servicios de inteligencia y los Comités de Autodefensa.

El candidato Pedro Castillo inició sus actividades con una reunión virtual con miembros de la comunidad peruana en Argentina, organizada por la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). En la reunión, el candidato se jactó de ser parte de las rondas campesinas y que enfrentó al terrorismo en su localidad –aunque esto ya lo desmintieron los Comités de Autodefensa de Ayacucho– y, por ello, “hoy vamos a combatir al terrorismo de Estado”.

En su intervención, Castillo reiteró que no cambiará su postura política. “En la misma capital, en la nariz de la Confiep, hemos dicho lo mismo (...). No es necesario cambiar una hoja de ruta y que te metas al centro”, dijo.

Asimismo, reiteró su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para la “Constitución de la independencia”. Para ello, invitó a los presentes a que le ayuden a “encaminar cómo emprender o sostenernos para trabajar esta Constituyente”.

En dicho encuentro estuvieron varias figuras ligadas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aliada del expresidente venezolano Hugo Chávez, y de Nicolás Maduro: el senador Jorge Taiana y los diputados Eduardo Valdés, Daniela Vilar, Lucía Corpacci, Rosana Bertone y Nicolás Rodríguez Saá.

Con más de una hora de retraso, Castillo realizó luego un mitin en el Callao, donde de nuevo atacó a los medios de comunicación vinculándolos con actos de corrupción. “Cuando hablamos de la corrupción que vamos a combatir, en la capital los periódicos te tildan de tantas cosas”, dijo.

Por la tarde, en Villa El Salvador, retomó su guion sobre el “terrorismo de Estado”: “Es aquel que ha sacudido las escuelas y ha llevado al abismo a la población. Los resultados de la pandemia lo dicen”. Finalmente, por la noche, Castillo tuvo una última actividad en San Juan de Lurigancho.

- La violencia contra Fujimori también se mostró en los alrededores del hotel donde se hospedó en Cusco. El hecho llevó a que se registren enfrentamientos entre antifujimoristas y la Policía. Se reportaron dos detenciones.

- En el mitin de Villa El Salvador, Pedro Castillo abordó la “revolución educativa”, la cual está vinculada a la creación de un currículo regional para los escolares. Dicha propuesta no está en su plan de 100 días, pero sí está desarrollada en el ideario preparado por Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre.

