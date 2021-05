Las opiniones de los trabajadores de la Municipalidad de Huancayo, en Junín, vendrían siendo controladas al milímetro por el partido Perú Libre, al cual pertenece el alcalde Juan Carlos Quispe. A través de un informe presentado por la subgerencia de Comunicaciones de dicho municipio, se constató que periódicamente se realiza un monitoreo de medios de comunicación para constatar los comentarios de los empleados ediles referentes al partido y a su fundador y dueño, Vladimir Cerrón.

Se trata del documento N° 022-2021- MPH/GSG/SGC, donde se reportan dos declaraciones del trabajador Julio Nieto en contra de Cerrón, emitidas el 12 de abril y 7 de mayo de este año.

Informe emitido por la Subgerencia de Comunicaciones del municipio huancaíno.

“En el monitoreo que realizamos a diario a los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, observamos dos opiniones vertidas por el servidor municipal, Julio Nieto”, se lee en el informe dirigido al abogado Nario Torres Carlos, de la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos.

En uno de sus comentarios, Nieto señala: “La mayoría de peruanos no tiene idea de quien lidera Perú Libre, si supiera que es un sentenciado por corrupción y que tiene tomadas las municipalidades y al Gobierno Regional de Junín y que Castillo solo es y será un monigote de Cerrón”.

El informe fue compartido en redes sociales por el congresista de APP, César Combina, quien envió ayer un oficio a la Municipalidad Provincial de Huancayo a fin de acceder a los 22 informes que existirían en contra de trabajadores ediles por emitir de forma pública su opinión sobre Perú Libre.

“Los municipios están controlados por PL. Hoy (ayer) han convocado a los trabajadores a la marcha contra Keiko Fujimori, les piden atacar y mandar pruebas a los grupos de WhatsApp del partido”, indicó Combina a Perú21.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Este diario se comunicó con Nieto, quien trabaja en dicha municipalidad desde 2002. Él denunció que sería sancionado por emitir las opiniones reportadas en el informe de la Subgerencia de Comunicaciones.

“Esto empezó hace como dos años. Jamás he hecho un comentario afectando los intereses de la municipalidad, siempre ha sido directamente sobre el señor Cerrón o PL. He tenido que tomar medidas por mi seguridad porque me han seguido hasta mi casa, el grado de agresividad de Perú Libre es muy alto”, lamentó.

En tanto, el regidor de oposición de la Alcaldía de Huancayo, Moisés Pari, aseguró que habría más casos. “Esto vulnera el principio de libertad de expresión y se ha visto más de una vez cuando los trabajadores han criticado públicamente a Perú libre”, sostuvo.

DATOS

El regidor Moisés Pari dijo que en sesión del Concejo Municipal se ha solicitado a la Alcaldía Provincial de Huancayo respetar la neutralidad que debe mantener el municipio.

se ha solicitado a la respetar la neutralidad que debe mantener el municipio. “ Esta es una muestra de la intolerancia de Perú Libre hacia la libertad de expresión ”, advirtió Pari.

”, advirtió Pari. El congresista César Combina indicó que ha puesto su correo ccombina@congreso.gob.pe a disposición para recibir denuncias de otros trabajadores de municipalidades en Junín.

