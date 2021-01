Luego de informar que la candidata a la vicepresidencia por el Partido Morado, Flor Pablo, diera positivo para COVID-19, el aspirante a la presidencia de la misma bancada, Julio Guzmán, confirmó que también se contagio con el nuevo virus.

A través de su cuenta de Twitter, sostuvo que cancelará todas sus actividades de campaña, incluyendo debates o entrevistas, hasta que supere la enfermedad.

“No seré el primero ni tampoco el último peruano que tenga COVID-19. Yo me contagié, recientemente, en mi casa. Pese a que cumplimos con todos los protocolos, el virus llegó. Este virus no distingue, uno se contagia hasta de las personas que uno más quiere y por ello tenemos que ser aún más cautelosos”, expresó.

Recordó que, como parte de la campaña, su agrupación política decidió desde la semana pasada cancelar todas las actividades presenciales, situación que le da “tranquilidad”.

Agregó que “el contagio de la COVID-19 debe informarse y, ante la más mínima alerta, debemos cuidarnos y cuidar de los demás”.

