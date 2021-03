En el 2016, el ingeniero Juan Sheput se convirtió en congresista de la República con Peruanos por el Kambio que llevó como ficha presidencial a Pedro Pablo Kuczynski. Pero pocos recuerdan, que en el impulso que tuvo PPK, César Acuña tuvo una participación importante.

En la contienda pasada, César Acuña fue retirado por el Jurado Nacional de Elecciones de la carrera a Palacio de Gobierno. Pero mantuvo las candidaturas al Parlamento. En 2016, Alianza Para el Progreso logró 9 escaños; entonces, su fuerza electoral tomó un protagonismo importante.

Peruanos por el Kambio había pasado a segunda vuelta y necesitaba que un líder con una bancada solida los respalde. En ese escenario apareció César Acuña. Juan Sheput, quien era una figura importante en la campaña de Peruanos por el Kambio, antes había tenido diferencias políticas con el líder norteño.

En una entrevista con Perú21 de mayo de 2016 justificó los motivos del acercamiento.

¿Qué les suma el apoyo de César Acuña? Es interesante el caudal de votos que tienen, sobre todo en el norte. Tienen un partido constituido que es muy sólido en lugares en los cuales nosotros no tenemos mayor presencia proselitista.

¿Entonces, cuál será la contribución de Alianza para el Progreso (APP)?Será a partir de la estructura política, o de lo que puedan hacer algunos congresistas electos interesantes, como César Villanueva, que es una persona intachable, que tiene un liderazgo en la Amazonía, en la zona del oriente, y que podría significar un caudal de votos o convencer a una población que, por el momento, se encuentra escéptica.

Villanueva para usted es intachable, ¿Acuña también lo es? Usted en enero dijo que “tiene problemas éticos”. Bueno, la política es el dominio de las circunstancias y en este momento tenemos un interés superior, que es el de derrotar al fujimorismo. Por lo tanto, aquellas diferencias en el pasado no tienen sentido ahora.

¿Hablaron de sus anteriores diferencias con Acuña? Yo no he participado de esa reunión. Pero si vamos a mirar las declaraciones del pasado, simplemente no se podría hacer política.

¿Pero después de criticar a Acuña no le genera rechazo tener que coordinar con él? Nos interesan sus votantes, nos interesa el pueblo peruano, nos interesa esta delimitación que hemos hecho entre democracia y autoritarismo y, desde ese punto de vista, tenemos que entender que hay intereses superiores.

Han pasado cinco años y la política los vuelve a juntar. ¿Juan Sheput logrará sacar del hoyo a César Acuña? ¿Qué elementos usará para resaltar la figura de su nuevo líder? Quedan cuatro semanas para ver las consecuencias.

