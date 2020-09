El exministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos aseguró que no será candidato presidencial en las elecciones de 2021, dado que el Partido del Buen Gobierno, que lidera, no logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tampoco ha llegado a un acuerdo con otras organizaciones políticas.

En RPP Noticias, indicó que él, como parte del Partido del Buen Gobierno, considera que su incorporación a otro partido debe ser en el marco de un acuerdo político con su organización y que no es una “fichera”.

“Me he autoimpuesto una tarea: construir un partido político. Pese al esfuerzo que he hecho, no vamos a poder presentar nuestro expediente el 30 de setiembre Mi candidatura presidencial con los partidos inscrito no es viable porque mi partido no logró su inscripción”, aseguró.

Dijo haber recibido una propuesta de Todos por el Perú, a través de su presidente, Áureo Zegarra, para ser su candidato presidencial, pero no hubo condiciones para materializar el acuerdo.

“Él ha tenido la enorme amabilidad de pensar que puedo ser candidato presidencial de su partido, [pero] con él no he conversado desde hace un año”, dijo. No obstante, no descartó una posible postulación al Congreso, aunque eso dependerá de las conversaciones con otros partios.

Precisó además que en el Congreso hubo una voluntad de excluir a los nuevos partidos políticos, a quienes se les exige cumplir ciertos requisitos para su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) que no cumplen varios partidos que tiene inscripción vigente.

Nieto Montesinos aseguró además que avizora que el próximo Congreso será fragmentado por la cantidad de opciones políticas y liderazgos debilitados.

Cabe indicar que el exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz se inscribió como militante de Todos por el Perú y ahora aspira a ser el candidato presidencial de esta organización política en las elecciones del 2021.

