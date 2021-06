La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se presentó en el mitin a favor de su candidatura, tras las elecciones de segunda vuelta, acompañada de parte de su equipo técnico, como Miguel Torres y la abogada Lourdes Flores Nano.

“Estamos aquí para defender nuestra democracia y yo sé que no estoy sola, son miles de personas que respaldan nuestro pedido”, aseguró la candidata fujimorista y agradeció a los simpatizantes que se mantienen concentrados desde, aproximadamente las 3:00 p.m.

Keiko Fujimori agradeció la presencia de Daniel Córdova, quien fue el jefe del plan de gobierno de Alianza Para el Progreso (APP) del excandidato presidencial César Acuña.

Invitados

“Traigo el saludo de mi líder César Acuña, que fue el primero en sumarse, también traigo el saludo de los emprendedores; no nos van a robar nuestros votos”, aseguró Córdova.

“Buscamos conocer la verdad, por eso pedimos que se analicen las actas, por eso pedimos que no nos pongan excusas; señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones les pedimos con todo respeto que analicen cada una de estas solicitudes que los ciudadanos nos han hecho llegar”, aseguró la candidata fujimorista. “Queremos ver el padrón electoral, queremos ver la lista de electores, no nos digan que no se puede; hoy el defensor del pueblo ha dicho que estas listas son públicas”, insistió Fujimori.

La exlideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, también tomó la palabra y agradeció la oportunidad de participar en el evento. “Queremos saber la verdad y que se respeten nuestros votos en las urnas”, dijo.

“En esta hora estamos unidos en torno a una causa democrática y amor al Perú; quiero querida Keiko, en nombre de millones de peruanos, darte las gracias por tu entrega, por tu coraje, tu voluntad de servicio a nuestra patria”, resaltó Flores Nano. “Solo pedimos que se cumpla la Constitución y que las autoridades electorales hagan su tarea; no puede ser más cierta la exigencia que Keiko Fujimori ha realizado”, insistió.

“En una democracia no puede haber secretos, no puede haber padrones debajo de la mesa; esa es la exigencia del momento presente, ese es el llamado que hacemos a la autoridad electoral; digamos al jefe de la ONPE: no te portes como un ladrón y entrega el padrón”, indicó la política.

Tras agradecer el apoyo de Lourdes Flores, la candidata fujimorista expresó que “es hora de la unidad, es hora de la reconciliación y es hora de las mujeres en nuestro país”.

“Todo lo que hemos estado presentando, lo que se ha conocido es gracias a ustedes, a lo que cada uno de ustedes han estado realizando sus actas; quiero pedirles que demos un paso más, ya sabemos que se han manipulado las actas, pero también hacemos un llamado -no solo a las personas que apostaron por nuestro proyecto político- hacemos un llamado a los ciudadanos que han podido ver cómo sucedió esto”, exhortó la candidata.

Anuncia hashtag

“Vamos a anunciar una nueva forma de que nos hagan llegar estas denuncias; ‘la trampa’ será el siguiente hashtag para conocer cuál ha sido la estrategia del contrincante, pera intentar quebrar la voluntad popular, pero la verdad siempre sale a la luz, lo estamos conociendo ahora y lo vamos a conocer en las próximas semanas”, refirió Keiko Fujimori.

La candidata presidencial dijo que otro de los problemas que “enfrentan” son “las denuncias falsas, la tergiversación de los datos y la información” y le dio la palabra a Miguel Torres.

“Hoy venidos a decir respeta mi voto; ninguna elección ha sido como esta, han sido cantidades de impugnaciones, una gran cantidad de solicitudes de nulidades que hemos tenidos que presentar porque nosotros vamos a defender la democracia, no vamos a tolerar que un gobierno comunista venga y se haga de nuestro país”, expresó el excongresista y miembro del equipo técnico naranja.

No nos dejemos sorprender, no nos dejemos engañar, lo que hasta ahora hemos visto son simples excusas; los peruanos queremos que se entre en el tema de fondo”, anunció Keiko Fujimori. Además, advirtió que si hubo manipulaciones “tenemos el derecho de saber la verdad” y que no van a aceptar “este tipo de trampas”.

“Activismo político”

La candidata presidencial hizo un llamado al “activismo político, no al que tira piedras, no al que saca machetes”. “Queremos decirles que no les tenemos miedo”, insistió Keiko Fujimori.

“Es fundamental estar alertas, participar de estas marchas y de estas movilizaciones, pero hacerlo como lo hemos venido haciendo de manera pacífica, esa es nuestra característica, somos demócratas, haremos respetar nuestros derechos y la democracia”, exhortó la lideresa fujimorista.

Fujimori pidió a sus simpatizantes que “no nos movilicemos frente a los domicilios de aquellos funcionarios que están tomando decisiones porque les damos excusas a los contrincantes para que nos critiquen, hagamos respetar nuestra voz así, de manera pacífica, con orgullo y la frente en alto vamos a defender nuestros votos”.

“Si así piensan llegar al poder, imagínense los riesgos que puede pasar nuestro país”, insistió Keiko Fujimori e hizo comparaciones con “una Venezuela de Maduro y Chávez”. “Está en juego nuestro presente y nuestro futuro, está en juego la democracia y las libertades, cuento con el apoyo de ustedes porque yo sola no voy a poder”, refirió.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR