El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, dispuso el inicio de “diligencias preliminares” contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, su partido político Fuerza Popular y quienes resulten responsables, tras la difusión de conversaciones telefónicas donde se escucha a Vladimiro Montesinos, desde la Base Naval del Callao.

El requerimiento de Pérez Gómez se basa en las conversaciones que mantuvo el exoperador político, Montesinos Torres, con el militar en retiro Pedro Rejas, donde -según tesis fiscal- se revelaría que Fuerza Popular habría cometido actos ilícitos para recaudar fondos y sustentar su campaña presidencial del 2021.

“La persona jurídica Partido Político Fuerza Popular estaría, bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita, por lo que corresponde sostener -en grado de sospecha inicial simple- que la actividad criminal de la organización no ha cesado en la campaña electoral del año 2021″, indica la disposición fiscal.

La investigación contra Keiko Fujimori tendrá un plazo máximo de 36 meses, “como término de las diligencias preliminares, sin perjuicio de culminarse antes de este plazo”. Además, el fiscal Pérez ha dispuesto solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un informe sobre las “operaciones sospechosas vinculadas a Keiko Fujimori, al partido político Fuerza Popular y de toda persona natural y jurídica vinculadas a éstas en el período de la campaña electoral del año 2021″.

Versión de la candidata

El documento, compartido por Keiko Fujimori a través de sus redes sociales, cuestiona la medida del fiscal Pérez en su contra. “El fiscal Pérez lanza un nuevo show para tapar el caso de los “Dinámicos del Centro”.Y como su afán de figuración no tiene límites, convoca a Vladimiro Montesinos como protagonista para asegurar difusión y cobertura”, escribió la candidata presidencial.

“El fiscal que ya ha pedido mi encarcelamiento 4 veces vuelve al ataque abriendo investigación por los audios armados por Montesinos y sus amigos acusándome por lavado de activos. Me involucra por conversaciones con gente que no tiene ninguna relación conmigo”, cuestionó Fujimori y aseguró que solicitará al Ministerio Público la exclusión del fiscal Pérez de esta nueva investigación pues asegura existe un “evidente sesgo desvirtúe esta investigación con la que colaboraré como lo he hecho más de 20 años”.

