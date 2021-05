El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cedió a los caprichos de Perú Libre. Tras varias semanas de tira y afloja, la entidad electoral redujo el número de debates presidenciales de dos a solo uno, en momentos en que un porcentaje de la ciudadanía se encuentra en la indecisión sobre si votar por Pedro Castillo o Keiko Fujimori y necesita escuchar la confrontación de ideas y planes.

ANTE EL JNE, ¿Y EL PENAL?

Horas antes de que el JNE oficialice la realización de un debate presidencial, desde Áncash, Fujimori publicó un video en que anunciaba que aceptará la realización de dos encuentros: uno presidencial y entre el equipo técnico.

“Esa será nuestra posición final y espero que el JNE no siga retrocediendo frente a los caprichos del candidato Castillo. Nosotros jamás pondremos trabas a la exposición de ideas y equipos técnicos. Pero ya no vamos a ceder más a las majaderías de un candidato que se siente por encima de la democracia y sus instituciones”, aseveró Fujimori.

¿Qué se acordó? De cuatro debates, se realizarán solo dos: uno entre candidatos a la Presidencia y otro entre equipos técnicos. Es decir, ya no se realizará la propuesta inicial del JNE de que se celebren dos encuentros entre los candidatos presidenciales, otro entre vicepresidentes y uno más entre los equipos técnicos.

“Sabíamos que estaban planteando la reducción de los debates de cuatro a dos y accedimos porque es importante que se lleven a cabo”, dijo Fujimori.

Según pudo conocer Perú21 de fuentes en el JNE, no se podía llegar un buen puerto para la realización de los debates pues mientras Fuerza Popular insistía en cuatro, Perú Libre quería dos, luego uno e incluso ninguno porque consideraban suficiente el que se hizo en Chota, Cajamarca.

Ana Córdova, personera legal de Perú Libre, señaló que no buscaban evitar los debates “sino que en estas situaciones de pandemia y por el tiempo que se tiene, con dos debates es suficiente”, declaró en Canal N.

EL ACUERDO FINAL

De esta manera, los candidatos se volverán a ver las caras el próximo 30 de mayo. Según el acuerdo alcanzado, el debate se realizará en una ciudad al interior del país. El JNE les propondrá un punto que tenga las condiciones apropiadas para su transmisión a nivel nacional y de bioseguridad.

Este viernes, las agrupaciones se volverán a reunir con representantes del JNE para establecer los ejes temáticos. Estos podrían versar sobre salud, economía, educación, lucha contra la corrupción, derechos humanos, protección del medio ambiente, entre otros.

Una semana antes, es decir, el 23 de mayo, será el debate entre los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular. Sobre este evento, que se realizará en Lima, se acordó la participación de los candidatos a la vicepresidencia en algunos de los cinco bloques temáticos.

Los puntos serán reforma del Estado, recuperación económica y reducción de la pobreza, salud y manejo de la pandemia, infraestructura, desarrollo regional y descentralización, y seguridad ciudadana y orden interno.

El viernes también se analizará quiénes serán los moderadores, el local, los formatos, entre otros puntos.

En una de las pocas declaraciones que dio Castillo reiteró que no participará en el reto que le propuso a Fujimori para ir el penal de Santa Mónica de Chorrillos. “No me estoy corriendo, soy respetuoso de la institucionalidad. Antes no se hizo porque el JNE no se había pronunciado”, afirmó.

En tanto, Fujimori insistió en realizar el debate en el penal, como propuso Castillo. “Quiero decirle que su propuesta ha sido debatir en el penal. Este sábado lo espero en la puerta para intercambiar ideas”, aseveró.

Anoche, Castillo fue nuevamente consultado sobre si participaría en este encuentro que él propuso, y señaló que “vamos a estar en las actividades y seguiremos con este trabajo”.

DATOS:

- Fujimori no pudo continuar con sus actividades de campaña en Huaraz, Áncash, debido a que no había las garantías del caso, según le advirtió la prefectura. (Ver recuadro en página 3)

- En tanto, Pedro Castillo suspendió su visita a Tacna, Arequipa y Moquegua. La candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, y él evitaron a la prensa.

