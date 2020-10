El precandidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, defendió la participación de Jorge Paredes Terry, exasesor parlamentario de Daniel Abugattás, y aseguró que comparte con él la “indignación” ante la “injusticia e ineficiencia de las normas peruanas”.

“Cuando me he encontrado con personas como Jorge Paredes, cuando nos conocimos, tratamos de ver qué teníamos en común para comenzar y la primera cosa que compartíamos era la indignación. A ninguno le gustaba la injusticia ni la ineficiencia de las normas peruanas”, sostuvo durante su presentación este jueves

Por su parte, Paredes Terry calificó de histórica su presencia al lado del autor de “El misterio del capital” y destacó que este haya podido unir " a todos los que creemos en un cambio en el país".

“Esto es histórico, solo Hernando de Soto pudo haber hecho esto, juntando a los formales, a los informales y a todos los que creemos en un cambio en el país, dejando de lado los dogmas, las ideologías”, señaló.

Jorge Paredes Terry firmó un pacto social con De Soto en calidad de representante de la comunidad campesina de Fuerabamba (Apurímac) que vive en las inmediaciones del proyecto minero Las Bambas.

Cabe destacar que el exasesor participa en audios revelados por Canal N en los que se evidencia que el pasado 12 de setiembre, día en el que se aprobó el trámite de la primera moción de vacancia, Antauro Humala impulsó la misma desde el penal de Ancón con la bancada de Unión por el Perú (UPP).

“En primer término, hay que celebrar un paso histórico que el país ya está viendo, que Antauro desde la cárcel, puede jaquear un Gobierno. Es por ello, la importancia de la estrategia de Antauro para blindar a nuestro presidente de fiscalización”, se le oye decir a Paredes Terry.

Considera inconveniente la vacancia presidencial

En otro momento, De Soto consideró inconveniente una eventual vacancia del presidente Martín Vizcarra ya que se deben comprobar si es “culpable o no” de las acusaciones en su contra.

Cuestionó, en esa línea, la intención de “cambiar todo el equipo” de Gobierno cuando nos quedan todavía 10 meses de gestión.

“Me parece que no conviene, culpable o no, eso se tiene que comprobar. Cambiar todo el equipo cuando nos quedan todavía 10 meses, creo que no conviene”, indicó.

