El economista Hernando de Soto confirmó este domingo que ha sido electo por los delegados del partido político Avanza País para ser candidato presidencial por dicha agrupación.

En diálogo con “Panorama”, De Soto aseguró que de llegar al Gobierno, va a activar los mecanismos de consulta popular que están en la Constitución de 1993 para evitar una asamblea constituyente.

“Si tuviésemos la oportunidad de activar los mecanismos refrendarios de consulta popular que están en la Constitución de 1993, nos podríamos enterar de cuáles son los problemas de la población en lugar de matar a la gallina de los huevos de oro”, señaló.

Consideró que las protestas de los trabajadores de la agroexportación en Ica y los bloqueos en las carreteras se producen porque “la violencia que es el único recurso que tiene la gente que está en el sector informal”. Pidió escuchar y dialogar con los trabajadores para conocer “dónde está el conflicto”.

“Si no se les escucha a los trabajadores agrícolas y no se sabe donde está el conflicto, no vamos a poder encontrar la respuesta. Eso es lo que ocurre cuando solamente se le da a la población la posibilidad de expresarse a través de la calle, la carretera o bloqueando ríos para llamar la atención”, manifestó.

Hernando de Soto

