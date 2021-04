Gudelia Dueñas es contadora pública y master en Finanzas. Tiene, además, un post grado en Tributación y es especialista en auditorías. Ella postula por la región Ica con el Nº 3 en la lista de Acción Popular que postula a Yonhy Lescano a la Presidencia de la República.

Tiene una propuesta para la formalización de predios. ¿En qué consiste y a cuántos beneficiaría?

Mi propuesta es formalizar los predios informales que son terrenos del Estado y para ello debemos exigir la intervención de las municipalidades distritales junto con Cofopri. Gracias a una ley se ampliarán los plazos de formalización, a la que van a poder acceder de manera gratuita. El Estado va a tener que asignar un presupuesto para el cumplimiento de esta formalización y desde el Congreso tendremos que fiscalizar para que los municipios ayuden.

¿Eso permitirá a quienes ocupan esos predios tener acceso a créditos y otros beneficios?

Sí, porque las personas van a poder acceder a beneficios que otorga el Estado. Por ejemplo, en Techo Propio la exigencia es que se construya en terrenos que son de propiedad del usuario, sin ningún tipo de contingencia. Con la ley ellos estos predios podrán no solo formalizarse, sino también, adicionalmente, beneficiarse con otros servicios como redes de agua y desagüe.

¿Cuál es el porcentaje de predios que no cuentan con servicios básicos?

En el caso de la región Ica, el 80% de terrenos invadidos en los últimos años. Desde 1997 en que ocurrió el terremoto, ha habido un crecimiento significativo en la necesidad de vivienda; casi el 80% no están formalizados. Aquí el compromiso es tender redes de agua y desagüe y los municipios deben hacer ese trabajo con el presupuesto que tienen para ese fin. Muchos de ellos no cumplen con hacer obras de envergadura que beneficien a la población, hacen obras superficiales pero no mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

Otro de sus planteamientos es otorgar créditos a micro y pequeños empresarios. ¿Bajo qué características?

El Estado debe garantizar un impulso a las pequeñas y medianas empresas y emprendedores a través de créditos como los que dio en el marco de Reactiva Perú, que alcanzó a las grandes empresas con intereses a costo muy bajo. Lo mismo se les debe asignar a los microempresarios con tasas menores al 1%. Con esta medida reactivaremos la economía y generaremos empleo.

Finalmente, ¿cree que la Contraloría debe tener facultad sancionadora?

Estoy totalmente de acuerdo. No solo debe emitir informes de auditoría sino ejecutar sanciones. Hay que darle más autonomía para que el control sea más efectivo.

