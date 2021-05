El analista político Gonzalo Zegarra manifestó que la incorporación de profesionales como el economista Kurt Burneo y el exfiscal superior Avelino Guillen al equipo de Pedro Castillo (Perú Libre) no podrían generarle votos a su favor.

“Cuando se incorporan personas con algo más de credibilidad que Castillo, como el caso de Burneo y Guillén sin ser fan de ellos, incluso de Juan Pari que dentro de su sesgo tiene credibilidad, contribuiría en principio, si llegan a incorporarse, a restituir la credibilidad. Que eso le genere más votos, no estoy seguro. Cuando digo que le debe restituir credibilidad, es que evitará que pierda votos. Será bien difícil que castillo obtenga más votos de los que ya obtuvo”, manifestó Zegarra a Perú21TV.

En opinión del exdirector de Semana Económica, tanto Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como Castillo, tiene un voto duro y sus simpatizantes serán difíciles que los cambien. “No va a ser tan fácil que capten los votos indecisos. Por eso sería escéptico sobre nuevos votos”, agregó.

En tanto, Zegarra se mostró escéptico aun sobre la inclusión de Burneo al equipo de Castillo tras las críticas que tuiteó anoche el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Primero hay un poco de reparos sobre si estarán o no, porque hay dimes y diretes entre Burneo y Cerrón. No quedaba claro que si Burneo iba o no. Lo mismo podría decirse de Guillén. Hasta que ellos no lo confirmen, tal como viene siendo el comportamiento erratico de Castillo, no lo creería. Hernando Ceballos estaba ahí y Juan Pari también. Eso me parece que son los fijos”, precisó.

Sobre la presencia de ambos excongresistas, Zegarra indicó que eso podría contribuir en “restituir la mellada imagen de Castillo”.

