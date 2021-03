George Forsyth: Hernando de Soto demuestra que "no siente lo que siente el pueblo"

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró que el postulante de Avanza País, Hernando de Soto, demuestra que “no siente lo que siente el pueblo”.

Consideró que el economista ha “aprovechado sus privilegios para vacunarse” contra el COVID-19 y por eso “no siente el miedo que sienten los peruanos”.

“El líder tiene que sentir lo que está sintiendo la población. Entendemos que es mayor, pero nadie le ha dicho que postule. Él decidió postular en la pandemia y es su decisión, pero ahora él está vacunado y todos los peruanos no. Los peruanos necesitamos la vacuna hoy”, señaló en una entrevista con Willax TV.

“No es un peruano cualquiera, es un peruano que quiere llegar a la Presidencia [...] Lo que pasa es que no siente lo que siente el pueblo y no podemos tener líderes que hagan lo que no puede hacer la población”, indicó.

En esa línea, cuestionó que el candidato de Avanza País “no haya dicho antes” que viajó a Estados Unidos a vacunarse contra el COVID-19 y consideró que no lo hizo porque “sabía que estaba mal”.

“Si él pensase que era tan chévere vacunarse, por qué recién de vacunarse una segunda vez dijo que se fue a vacunar y no lo dijo antes. Él sabe que el resto de los peruanos no tiene esa facilidad”, manifestó.

