George Forsyth: “Hay que manejar datos científicos y no hacer cuarentenas por hacerlas”

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró este jueves que el Gobierno debe “manejar datos científicos” con mayor detalle para no “hacer cuarentenas por hacerlas” y le pidió centrar sus esfuerzos en invertir en el sistema de salud para fortalecer la atención de la ciudadanía ante una eventual tercera ola de contagios de COVID-19.

“Hay que manejar datos científicos y no hacer las cuarentenas simplemente por hacerlas, lo más importante es que hoy el Estado realmente invierta en el oxígeno, invierta en las camas UCI, que venga y cumpla con los hospitales como corresponde, porque simplemente hacen las cuarentenas, pero realmente no equipan los hospitales”, sostuvo en diálogo con la prensa desde Iquitos.

Forsyth pidió también al Ejecutivo “comprar plantas de oxígeno” y acelerar el plan de vacunación para que los peruanos no vivan “encerrados hasta que acabe el virus”.

“Hoy el Estado tiene que comprar de una vez las plantas de oxígeno, lo vital es que se corra con la vacunación, porque si no, no va a haber reactivación económica. No vamos a vivir los peruanos encerrados hasta que acabe el virus que será en aproximadamente un año”, indicó.

Finalmente, el también exalcalde de La Victoria dijo estar contento de visitar nuevamente la región de Iquitos y agradeció el apoyo de la ciudadanía a la que escucha para “ver cuáles son las necesidades y, obviamente, llevarles las propuestas”.

