Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori anunciaron el último miércoles que el cierre de sus campañas sería en la Plaza San Martín, plan que tuvo que ser cambiado por ambos candidatos presidenciales luego de que la Municipalidad de Lima comunicara que no se iban a permitir grandes concentraciones en el Centro Histórico de Lima debido a la pandemia del COVID-19.

Debido al pronunciamiento de la Alcaldía limeña, la lideresa de Fuerza Popular indicó que cerraría sus actividades en el Óvalo Las Palomas, en Villa El Salvador a las 5:00 p.m, donde se instaló un estrado para su último mitin de campaña.

Por su parte, el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue quien organizó el evento de cierre de Castillo. También haciendo uso de su cuenta de Twitter, el exgobernador regional de Junín anunció que se realizaría un “balconazo” a las 4:00 p.m. en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

Previo al cierre de su campaña, Fujimori estuvo en el norte del país, donde desde las 6:00 a.m. recorrió en una bicicleta varias calles de Piura acompañada por Miguel Torres y otros militantes de FP. Tras ello, acudió a Sullana para un mitin.

Finalmente, volvió a Lima para el cierre de su campaña, llegando alrededor de las 6:30 p.m. al punto de concentración en VES, donde se registró una gran aglomeración de personas pese a las exigencias del Gobierno para respetar las medidas de bioseguridad.

“Nunca imaginé que tendría esta responsabilidad de enfrentar esta segunda vuelta y enfrentar a los riesgos de lo que significa el comunismo en el año del Bicentenario”, expresó Fujimori, quien estuvo acompañada de su equipo, entre ellos su hermano Kenji Fujimori.

La candidata presidencial por el partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, cerró su campaña en el óvalo Las Palomas en el distrito de Villa El Salvador.

Asimismo, le envió un saludo al Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa: “Quiero expresar mi gratitud a una persona que no esperé obtener su apoyo y respaldo, que después de décadas de alejamientos, críticas y discrepancias, sin haber conversado con él, me expresó su respaldo”.

Al igual que Keiko Fujimori, Pedro Castillo inició sus últimas actividades electorales a primera hora del último jueves. Primero llegó al local de la Casa del Maestro, en la avenida 9 de diciembre (ex Paseo Colón), donde se presentó a los nuevos integrantes de su equipo técnico a tan solo tres días de las elecciones.

Entre ellos, los economistas Gonzalo Alegría y Pedro Francke, los excongresistas María Elena Foronda y Hernando Cevallos, el ingeniero Humberto Campodónico, el abogado Julián Palacín, el exfiscal supremo Avelino Guillén y la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, además de los ya conocidos como Dina Boluarte y Juan Pari.

Castillo también dio una nueva propuesta. Dijo que dará 200 soles por alumno para que recarguen su celular con el que escuchan las clases virtuales.

A las 3:00 p.m., se conectó en un Live de Facebook con el expresidente de Uruguay José Mujica, conocido como ‘Pepe’ Mujica, quien le aconsejó no “caer en el autoritarismo” y alejarse de los corruptos para no “estropearse”. “No caigas en el autoritarismo, si te equivocas, pídele perdón y acepta que te equivocaste. No decepciones la confianza de tu pueblo”, le aconsejó Mujica.

Pedro Castillo cerró su campaña con un balconazo en la Plaza 2 de Mayo.

Pese a que el cierre de su campaña estaba previsto para las 4:00 p.m. en la Plaza Dos de Mayo, este llegó casi a las 7:00 p.m. La gran concentración de personas fue evidente, al igual que el cierre de Keiko.

’'No nos temblará la mano para convocar a ese referéndum por mandato del pueblo e instalar la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la verdadera Constitución del pueblo peruano”, expresó, pese a que en la mañana insinuó que respetaría las instituciones y las organizaciones “de mí patria”.

“ Reitero que estamos en estado de emergencia no debería convocarse a ninguna aglomeración ”, dijo Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros.

”, dijo Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. Pese a las disposiciones previas del Mininter y de la Municipalidad de Lima sobre las aglomeraciones en medio de la pandemia, la Policía no intervino ninguno de los dos cierres de campaña.

Personajes como Álvaro Vargas Llosa, el cantante Santiago Farfán, conocido como Jimmy Santi, Mario Hart y Vanya Thais se unieron al mitin de Fujimori.

“Es falso que estamos en contra de las importaciones. Nuestra prioridad es lo que produce el pueblo. Usted va a una pollería y, ¿acaso come la papa que viene de Huánuco, de Cajamarca o de Huancayo? Bienvenidas las importaciones, pero demos prioridad a la producción nacional”, dijo Castillo en la Plaza 2 de Mayo.

