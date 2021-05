La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le dijo a su rival político Pedro Castillo, de Perú Libre, que lo espera en la puerta del penal de Santa Mónica en Chorrillos para debatir sobre sus propuestas.

“(Pedro Castillo) ha dicho que está a la espera que le ponga fecha y hora del debate, muy bien, el día sábado a las 3 p.m. lo espero en la puerta del Penal Anexo Chorrillos Santa Mónica para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando y espero, espero que no se chupe”, expresó la representante fujimorista.

Fujimori exhortó a Castillo a participar de su invitación. “No arrugues Pedro (Castillo), no arrugues”, le dijo tras su participación proselitista en Villa María del Triunfo.

La candidata de Fuerza Popular pidió al representante de Perú Libre que no tenga actitudes “machistas”. “Al señor Pedro Castillo le quiero decir que no tenga esta actitud machista y tenga un poco más de respeto por las mujeres, usted no puede pretender que yo haga lo que a usted le dé la reverenda gana”, puntualizó.

El pasado 7 de mayo, Pedro Castillo expresó desde Ucayali que quería “que el siguiente debate, así como lo hemos hecho en mi tierra (Chota, Cajamarca), vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica”.

