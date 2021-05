El analista político del Centro Wiñaq, Franco Olcese, analizó para Perú21TV el debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) realizado en Chota. Al ser consultado sobre la propuesta de Castillo de prohibir las importancias, Olcese indicó que sería negativo para los consumidores.

“El mensaje es bastante negativo para consumidores. Tendrían acceso a productos más caros si se prohíbe las importancias, creo que sería un error. Tendrían acceso a productos más caros si se prohíbe las importancias. Creo que sería un error. Sin embargo, podría ser bien visto por los fabricantes de algunos productos. Pero es inviable porque tendría que romper con tratados de libre comercio y difícilmente podrá realizarlo”, aseveró Olcese.

Además, indicó que la propuesta de comprar las deudas de los micro y pequeños empresarios a través del Banco de la Nación, Olcese aseveró que se debería analizar cuál es la cantidad de dinero que se piensa invertir para dicho fin.

“Es muy posible que no sea posible. Lamentablemente estamos en el tiempo de ideas que se han colocado en la mente de las persona, que les crean expectativas por esta competencia que se están dando y finalmente, si no se dan, habrá decepción. Si alguien toma en serio la propuesta, sería una decepción porque no se va a lograr. Y si se logra, sería muy caro”, aseveró.

De forma general, Olcese indicó que el debate tenía más de “mitín compartido”. “Había poca interacción entre ellos, hubiera sido más interesante que los moderadores interactúen con los candidatos para profundizar en las respuestas que se hacían”, aseveró.





