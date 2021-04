Flor Pablo, virtual congresista por el Partido Morado, aseguró que si su agrupación política pierde la inscripción partidaria en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) trabajarán “rápidamente” para su reinscripción.

“En el escenario que perdiéramos la inscripción, nosotros tenemos organización, tenemos comités, tenemos cuadros, tenemos dirigencia, militantes. Lo que vamos a hacer rápidamente es reinscribirnos”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

“Eso es el peor escenario, todavía hay que esperar los conteos finales, pero en el caso de que tengamos que estar en esta situación, el Partido Morado no ha llegado para una campaña, ha llegado para quedarse en la vida democrática del país”, agregó.

En esa línea, Pablo indicó que toman los resultados oficiales de la ONPE sobre las Elecciones 2021, de una “manera autocrítica” y como un “desafío”.

“Nosotros miramos los resultados de manera autocrítica, miramos los resultados también como un desafío y como una posibilidad de relanzar el partido, relanzar con un mayor rostro regional, con el fortalecimiento de los cuadros regionales, un mayor acercamiento con la sociedad civil, con las organizaciones, con las bases”, sostuvo.

Consultada, además, sobre la posición del partido frente a las candidaturas de Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta electoral, manifestó que aún no han tomado una decisión frente a este escenario.

“Aún no hemos conversado, tomado una decisión porque también estamos, como partido, viendo todo el tema del conteo [que] no está al 100% todavía. Tenemos que esperar un poco, pero en términos de la segunda vuelta, está claro que tenemos a dos opciones. Ninguna de las dos opciones a la ciudadanía nos convence, creo que han hado durante la campaña muestras de no estar alienadas a los planteamientos que tenemos partidos más democráticos”, dijo.

