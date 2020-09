El ingeniero Fernando Cillóniz manifestó hoy que continuará adelante con su intención de postular a la presidencia con Todos por el Perú (TPP) tras conocer que el expremier Pedro Cateriano se inscribió en el partido con el mismo propósito.

“Me inscribí en TPP para pretender una designación a ser miembro de la plancha presidencial, estoy preparado para una contienda electoral interna, me quedaba claro que no estaría solo, lo único que no se me había ocurrido era que la disputaría contra Pedro Cateriano”, manifestó a Perú21.

Cillóniz dijo que conoce al exjefe de Gabinete ministerial pero aclaró que no son amigos. “Me parece una persona calificada, con mucha experiencia”, agregó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó hoy que los partidos tienen hasta el 22 de diciembre para inscribir a sus candidatos a la Presidencia de la República.

Respecto las disputas internas que hay al interior de la organización política, en la que Áureo Zegarra se autoproclama presidente, el exgobernador regional de Ica indicó que las desconocía y que su afiliación la coordinó José Antonio Aspíllaga, a quien los dirigentes reconocen como el titular oficial.

“Pasa en las mejores familias, siempre hay pugnas y diferencias, no me sorprende, reconozco que no conocía de esas pugnas y tampoco al señor Zegarra”, sostuvo.

Hace unos días, precisamente, Cateriano confirmó que estaba en conversaciones con Zegarra para sumarse a TPP.

En una entrevista con este diario de 2019, el fundador de la agrupación política Gonzalo Aguirre explicó que la dirigencia revocó a Zegarra de la presidencia “porque conducían mal el partido”.

“El Jurado Nacional de Elecciones aún no ha tramitado la revocatoria que ya se dio”, precisó.