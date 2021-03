Elecciones 2021: estas son las cortitas de hoy domingo 28 de marzo.

Forsyth en campaña

No sabe, no opina

Consultado sobre la participación de varios miembros de una misma familia en su lista de aspirantes al Congreso, al candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, no se le ocurrió nada mejor que señalar que él no los eligió, sino “la democracia interna”. ¿Esa será su respuesta si, de ser elegidos, alguno de ellos comete una barrabasada?

Sin distanciamiento

Castillo no aprende

Y en Huancavelica, Pedro Castillo, de Perú Libre, se paseó montado a caballo por la ciudad para luego dirigirse a algunos pobladores sin mascarillas ni distanciamiento social. Uhm, ¿Castillo no es el que se contagió de COVID-19 semanas atrás? Parece que no aprendió nada.

Andrade en hito 1

Upepista figureti

Algunos candidatos ya no saben cómo llamar la atención; si no, que lo diga la aspirante a la vicepresidencia de la República por UPP, Haydée Andrade, quien trató de burlar la vigilancia policial y llegar al Hito 1, que marca el inicio de la frontera marítima con Chile. ¿Qué quería probar? Nadie lo sabe. A falta de seguidores, y ante la imposibilidad de darse un baño de popularidad –UPP figura en el rubro otros en la intención de voto–, la esposa de Antauro Humala decidió darse un baño en el mar. Qué le queda...





Ahora la ningunean en RP

Neldy hasta el final

El candidato a la vicepresidencia por Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que Neldy Mendoza no representa a su agrupación y dijo que Rafael López Aliaga le ha retirado la confianza. Confianza o no, les guste o no, Mendoza integra oficialmente su plancha presidencial. sueña con la segunda vuelta





Papayita Acuña

El candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, confió en que será “papayita” su pase a la segunda vuelta pese a que, según Datum, él figura en el puesto 9 con 3% de intención de voto. Eso es ser entusiasta.

