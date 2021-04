La Coordinadora de Empresarios de Gamarra difundió ayer un comunicado en el que rechaza la candidatura de Pedro Castillo (Perú Libre). En el texto, los comerciantes textiles calificaron de “dictatorial” la oferta política de Castillo porque “viene ahuyentando la inversión, confundiendo al elector, y estaría poniendo en riesgo nuestra estabilidad económica y laboral”.

“Desde nuestro emporio que nació y creció sin ayuda gubernamental, les decimos no a las estatizaciones, no a las propuestas que resultarían trágicas para la nación y no a quienes pretenden convertirnos en una nueva Venezuela, ensayando modelos fracasados desde el poder”, indica el documento firmado por el presidente de la coordinadora, Diógenes Alva.

EN CONTRA DEL MODELO

“Tenemos una profunda preocupación. No estamos de acuerdo con sus propuestas que tiene Castillo, serían fatales para el país. Nosotros somos empresarios provincianos que hemos trabajado sin ayuda del gobierno. Castillo no puede venir y decir que va a estatizar los conglomerados. Es un trabajo que nosotros hemos hecho solos”, declaró Alva a Perú21.

El empresario indicó que su negocio lo empezó solo y sin ayuda de ningún gobierno, y que, por ello, no se encuentra a favor de medidas intervencionistas en el país.

“Estamos en contra de las estatizaciones y propuestas que serían trágicas para el país. No queremos convertirnos en otra Venezuela, una Cuba. Los comerciantes pedimos no a la estatización, ni a las propuestas que Castillo tiene. Es un engaño, un daño para el país”, acotó Alva, quien aseguró que el pronunciamiento fue alcanzado de forma unánime por los comerciantes.

“Queremos que la economía se mantenga en crecimiento. No flotando. No queremos irnos a otro país por una crisis que se cause”, manifestó el empresario.

Finalmente, el presidente de la agrupación indicó que si Castillo llegara al poder, “significaría un retroceso para todos. No solo para los empresarios de Gamarra, sino para todos los empresarios”.

DATOS:

- Susana Saldaña, de la Asociación Empresarial Gamarra, dijo a Perú21 que en los próximos días espera concretar reuniones con los candidatos para conocer sus propuestas.

- Entre los temas que considera relevantes es la aplicación de salvaguardias.

VIDEO RECOMENDADO:

Procrastinación: El dejarlo para después