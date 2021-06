El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, informó que las sesiones de deliberación y votación de actas observadas, tras las elecciones presidenciales de segunda vuelta, serán públicas.

“El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a pedido de quien habla, ha decidido hacer una excepción en el marco del artículo 25 de la Ley del Jurado Nacional de Elecciones para que las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas que fueron apeladas, se vean públicamente también”, indicó el presidente del organismo electoral en entrevista con RPP.

Salas Arenas aseguró que respeta “las opiniones de los candidatos, pero los llamo a la serenidad también; no se puede sembrar una duda de esa naturaleza (sobre un fraude electoral), así como se ha sembrado el odio, la división; alguien está beneficiándose de esta división, me parece que es un error muy grande”, aclaró que aún no ha llegado ninguna apelación sobre actas observadas al JNE.

“Me parece peligroso para el país y para la democracia hablar sobre un fraude”, instó el titular del ente electoral. Además, aseguró que “hay que pensar en el país; si se sigue sembrando el odio y la división, no sé con qué se va a proceder con la unidad”.

