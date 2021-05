La agenda estatista del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, conlleva el retorno a un Estado empresario, pese a su probado fracaso en ese rol, la revisión de los tratados de libre comercio, la eliminación de las AFP, la nacionalización de sectores estratégicos, la prohibición de las importaciones, etc. Todo eso le puede sonar ajeno al ciudadano de a pie, pero tiene, aunque no lo parezca, un impacto directo en la economía y el bienestar familiar.

En diálogo con Perú21, destacados expertos y economistas advirtieron sobre los efectos nefastos que tendría la aplicación del plan económico de Castillo y coincidieron en que este conduciría al país a una situación de inestabilidad con encarecimiento y/o escasez de productos, caída de la capacidad adquisitiva de la población, mayor pobreza y desempleo.

EFECTO PANDÉMICO

El exministro de Comercio Exterior y Turismo Alfredo Ferrero sostuvo que la propuesta de Perú Libre no toma en cuenta que el Perú es un país de emprendedores que viven de lo que producen. “La inversión privada no solo es la de los grandes empresarios, sino la de todos, la del dueño del kiosco, la del heladero, la del bodeguero, todos son inversionistas, y ese sector privado constituye un 80% de la economía”, precisó.

Pero el programa de la dupla Castillo-Cerrón no solo desalienta esa inversión, sino que abarca otras medidas, como la de echarles candado a las importaciones. “Este plan de gobierno sería una segunda pandemia porque aumentará la pobreza aún más. No solo costará más el petróleo sino que subirá el pollo porque come maíz, el pan porque se hace con trigo, el aceite porque se hace con soya, los celulares porque son directamente importados como los televisores y muchos electrodomésticos. Por otro lado, el peruano tendrá problemas para conseguir empleo y verá menguada su capacidad adquisitiva justamente cuando los productos cuestan más. Todo eso provocará recesión, desempleo y una inevitable alza del dólar, lo que significa que nuestros soles valdrán menos y, por lo tanto, comprarán menos”, explicó.

¿En dónde queda entonces el insistente estribillo del aspirante presidencial: “No más pobres en un país rico”? Para el exministro, no es más que “falacia, una frase populista”.

NIVELES DE POBREZA

El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IEP), Diego Macera, a su turno, explicó que el cierre de las importaciones incidirá en los precios del arroz, pollo, huevos y pan, entre otros, pero también afectará a varias industrias locales que necesitan importaciones para trabajar, desde la agricultura hasta la construcción. “Hay 40 mil empresas importadoras, la gran mayoría micro y pequeñas y muchos empleos dependen directa o indirectamente de la posibilidad de acceder a productos de fuera”, señaló.

Agregó que, cuando los precios suben, “las familias buscan otras alternativas de menor calidad”. “Si puedes comprar menos con el mismo salario, eso es equivalente a empobrecerte. Lo más importante para salir de la crisis es promover más inversión que genere empleo, no hay otra salida. Medidas controlistas de este tipo tienen el efecto exactamente opuesto”, insistió.

Observó que medidas económicas como las de Perú Libre han producido parálisis económica en aquellos países donde se han aplicado. “Sin inversión, recuperar empleo y volver a los niveles de pobreza de 2019, antes de la pandemia, es imposible. Haciendo las cosas bien, podríamos volver a los niveles de pobreza previos entre 2023 y 2024, pero eso puede posponerse muchísimo más si no generamos condiciones para que la gente invierta y trabaje”, remarcó.

SALTO INFLACIONARIO

El presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, Gianfranco Castagnola, en tanto, destacó que en los últimos 30 años la economía peruana se ha integrado al mundo y es una de las más abiertas. “Importamos y exportamos con plena libertad toda la cadena productiva peruana. Prohibir las importaciones es volver a un modelo económico que se implementó en los años 70 y 80 y claramente fracasó”, indicó.

Para el economista, ese esquema encarecería tremendamente los productos y, además, generaría escasez. “Sería una locura. Habría un incremento brutal de los precios, pero, sobre todo, una escasez de productos porque no se podría importar lo que uno necesita para producir. Sería un fuerte golpe para la canasta familiar”, puntualizó.

¿Volveríamos a un escenario de hiperinflación? “No lo sé, pero en la medida que aumentan los precios habría un salto inflacionario que impactaría muy fuertemente en la capacidad de consumo de la población”, concluyó.

DATOS:

- Diego Macera advirtió que el cierre de importaciones afectaría las exportaciones “porque los países afectados suelen responder con medidas similares”.

- “Que 5 millones de venezolanos hayan tenido que migrar muestra a qué conducen las malas políticas económicas”, dijo Castagnola.

