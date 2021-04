La vacuna anti-COVID producida en Perú

Yonhy Lescano (Acción Popular) ha prometido que si es elegido, las vacunas contra el COVID-19 se producirán en Perú. Para ello, aplicará las normas de la Organización Mundial del Comercio para que las fórmulas de las dosis sean entregadas para producirlas.

ALEX SOSA, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

No es viable. Lamentablemente, el candidato desconoce cómo funciona la propiedad intelectual. Para empezar, los laboratorios estuvieron en una carrera de patentes para conseguir la vacuna y tienen un derecho de exclusividad para explotarla por 20 años. En ese sentido, les corresponde decidir si entregan la licencia a terceros. Bajo esta perspectiva, ningún titular vería conveniente cederla. Por ello, la propuesta del candidato Lescano no tiene sentido. Incluso si se apela a la concesión de licencia obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se han dado requisitos, como la viabilidad de producir en el país que lo requiera, y ello no sería posible.

Disparar a los delincuentes armados

Como parte de sus propuestas de seguridad ciudadana, Rafael Santos (Patria Segura) señala que los delincuentes armados serán abatidos. Para lograrlo, dice que enfrentará a las ONG que se opongan y renunciará al Pacto de San José.

CECILIA MADRID, EXPERTA EN DERECHO PENAL

No se puede realizar. Nos encontramos en un Estado que tiene como base la Constitución y los tratados internacionales suscritos. Los derechos fundamentales son inherentes al ser humano, no a las actividades que realice. En ese sentido, no se puede imponer una sanción como la propuesta sin un debido proceso. Incluso, los operativos policiales se rigen por reglas que respetan los tratados. El modelo de Estado que propone el candidato es inconcebible. Incluso renunciar al Pacto de San José sería imposible porque apartaría al Perú de la comunidad internacional.

