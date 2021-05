Una de las carencias del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizado esta noche en Arequipa entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, fue la explicación de cómo se van a ejecutar las propuestas expuestas.

Así lo refirió el analista político Luis Fernando Nunes, en conversación con Perú21TV, añadiendo que ambos candidatos empezaron el encuentro aparentemente nerviosos.

“Me parece que ambos llegaron un poco nervioso y conteniéndose de no atacar, de no ir a la yugular, a pesar de que un debate es un espectáculo y hay contradicciones en temas donde las partes pueden no estar de acuerdo”, sostuvo.

Dijo que, en el caso del aspirante a la presidencia de Perú Libre, este habría perdido el dominio del debate conforme avanzaban los bloques a tratar.

“Tengo la impresión de que el señor Castillo empezó bien pero fue perdiendo el rumbo inicial y le fue ganando un poco la inseguridad, él se iba por la parte emocional pero la gente lo que quería escuchar es el cómo”, indicó.

Respecto a la lideresa de Fuerza Popular, sostuvo que su gran problema será argumentar cómo va cumplir con todas las propuestas que presentó. “Con respecto a la señora Fujimori estamos con la candidata repitente; ella hizo propuestas segmentadas y ofertas más concretas, pero ahora va tener que explicar de dónde va sacar tantos millones para todas las propuestas que ha hecho”, advirtió.

Nunes lamentó que en el caso de Castillo, se evidenciara un desconocimiento sobre el funcionamiento del Estado. “Un candidato tiene que demostrar que sabe de lo que está hablando y lamentablemente por aparte del señor Castillo, en varias propuestas demostró varias lagunas que evidencian que no conocía cómo funciona el Estado”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Empate técnico en el último simulacro nacional Datum. Además, entrevista a Luis Carranza, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, y conversamos con Carlos Ortega, sindicalista venezolano en el exilio.