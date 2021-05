Luego de varias idas y venidas, Keiko Fujimori y Pedro Castillo confirmaron que hoy participarán en el esperado debate que fue propuesto el último miércoles por el candidato de Perú Libre, quien en los últimos días generó dudas al respecto; primero al cuestionar la fecha planteada por la lideresa de Fuerza Popular, y luego al sufrir una descompensación producto de un cuadro de faringitis.

A ello se sumó la descoordinación entre miembros de su partido. Mientras que el representante de Perú Libre por Cajamarca, Víctor Cabrera, señaló que el encuentro no podía realizarse en Chota, la vocera de la organización política, Martina Portocarrero, aseguró lo contrario.

Las dudas se despejaron la tarde de ayer, tras la confirmación final de ambos candidatos. También se pronunció el alcalde de Chota, Werner Cabrera, quien se ofreció a organizar la actividad. “Es un reto ya que el JNE no lo organizará. Como ciudad, tenemos experiencia en debates”, señaló.

Más tarde durante una conferencia de la PCM, el ministro del Interior, José Elice, informó que se ha dispuesto el despliegue de 200 efectivos PNP –150 de la Unidad de Servicios Especiales y 50 de seguridad del Estado– para que garanticen la seguridad del evento.

Para la politóloga Alexandra Ames, lo principal es asegurar la tranquilidad pública en el desarrollo del debate, recordando episodios anteriores en los que candidatos presidenciales como Alan García (2016) y Fernando Belaúnde Terry (1963) fueron agredidos.

En 1963, una piedra cayó en el rostro de Fernando Belaunde. (Foto: AP)

“Es importante que el Ejecutivo se haya pronunciado, los ciudadanos no aprobamos la violencia. Un acto de violencia contra algún candidato podría darle ventaja porque quedaría victimizado frente a una población que no está conforme con ninguna opción”, dijo a Perú21.

Agregó que si bien Castillo tiene la ventaja de debatir en su localidad, la incertidumbre que ha generado en las últimas 24 horas podría jugarle en contra. “Ha dado la impresión de que no quería debatir, Keiko ha manejado mejor el reto del debate, ha dado buenas respuestas políticas y eso ha gustado al electorado”, sostuvo.

El economista Joaquín Rey consideró que ambos candidatos deben concentrarse en sus propuestas y no caer en la confrontación. “Keiko ha basado su campaña con base en que ella no es Castillo, es momento de que saque sus propuestas. Castillo, por otro lado, ha sabido conectar con la población, desmarcando parte de su discurso radical de la primera vuelta. Va a ser importante que no caigan en generalidades, la población espera un debate de calidad”, expresó.

En 1963, una piedra cayó en el rostro de Fernando Belaunde y el entonces candidato pidió no perseguir a los atacantes, y dijo que “ son unas gotas de sangre en esta plaza donde Túpac Amaru fue despedazado ”.

“La idea es garantizar el orden, la seguridad y que se cumplan las reglas de la pandemia”, dijo el titular del Mininter, José Elice.

