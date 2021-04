El esperado debate entre los dos candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta se mantiene en suspenso. El último miércoles, Keiko Fujimori aceptó la propuesta de Pedro Castillo para debatir en Chota, Cajamarca. La lideresa de Fuerza Popular planteó hacerlo este domingo 2 de mayo. Horas después el candidato de Perú Libre se pronunció y cambió la fecha para el sábado 1 de mayo a la 1:00 p.m. en la Plaza de Armas de Chota.

A través de su cuenta de Twitter, Fujimori aceptó participar del debate este sábado, tal y como estableció Castillo, a quien acusó de poner excusas para evitar el encuentro.

“El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro”, aseguró.

Sostuvo que una entidad como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería establecer los lineamientos. “Espero que no siga rehuyendo o poniendo excusas absurdas para correrse. Esto no es Cuba ni Venezuela aún para que él quiera poner la fecha, la cancha, todos los jugadores y ahora también los árbitros. Que el JNE ponga las reglas. No te corras, Pedro”, enfatizó.

Agregó que Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia, participará en la reunión sobre los debates del JNE. “Le he encargado establecer con ellos las reglas del debate del sábado”, indicó.

DESCOMPENSACIÓN

Hasta la tarde de ayer, Castillo, natural de Chota, había confirmado la hora y fecha para el encuentro de este sábado. A través de un video dio su “palabra de maestro” para reunirse con Fujimori.

“No estamos en una dictadura donde usted está acostumbrada a quebrarme la agenda que me ha puesto el pueblo, pero si estás tan apurada para debatir te espero este sábado. Yo no me corro, quien se corrió fue su padre”, expresó.

Sin embargo, en horas de la tarde sufrió una oportuna descompensación respiratoria al llegar a Lima proveniente de Tumbes, por lo que fue trasladado a la clínica La Luz, en Breña, donde el director médico es Fermín Silva quien–según información del Reniec– es natural de Chota. Tras ello, Castillo canceló sus actividades programadas para ayer.

Frank Zegarra, miembro del partido Perú Libre, precisó que se le realizarían los exámenes correspondientes. “Por si acaso también se hará un descarte (de COVID-19)” señaló a Perú21. Horas después fuentes de este diario confirmaron que se trata de un cuadro de faringitis, por lo que debería guardar reposo y evitar hablar.

En tanto, el JNE informó que hoy a las 6:30 p.m. continuará la reunión con representantes de FP y PL para afinar los detalles de los cuatro debates propuestos por la entidad.

SABÍA QUE

Al cierre de esta edición, Castillo suspendió sus actividades en SJL programadas para ayer jueves, sin embargo, no se pronunció sobre el encuentro del sábado con Fujimori en Chota.

El candidato de Perú Libre dio positivo para COVID-19 en los primeros días de enero de este año.

El JNE informó a Perú21 que el debate propuesto para este sábado es una iniciativa independiente a los debates propuestos por la entidad.

