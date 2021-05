Luego de varias reuniones con el Jurado Nacional de Elecciones, los representantes de Fuerza Popular y Perú Libre llegaron a un acuerdo para la realización del esperado debate presidencial con miras a la segunda vuelta. Será el 30 de mayo y tendrá como sede la ciudad de Arequipa.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo se encontrarán exactamente una semana después de que los miembros de sus equipos técnicos expongan sus propuestas el próximo lunes 23 de mayo en Lima.

En conversación con este medio, una fuente del JNE reveló que uno de los puntos planteados por la organización política fundada por Vladimir Cerrón era la descentralización de los debates, iniciativa que –desde un primer momento– fue aceptada por Fuerza Popular.

“Se propuso algunas ciudades, entre ellas Arequipa. Desde la reunión anterior ambos partidos están teniendo muy buena disposición para llegar prontamente a acuerdos”, indicó la fuente.

La tarde de ayer, tras una reunión entre ambos partidos y la entidad electoral, el vocero de FP y excongresista Miguel Torres adelantó que el debate entre Castillo y Fujimori tendrá seis bloques. “Los temas que se estarían manejando son el Perú del bicentenario; salud y manejo de la pandemia; economía y promoción del empleo educación; lucha contra la corrupción y finalmente derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables”, detalló.

DISTANCIA DE CERRÓN

Pese a que el último lunes, a su llegada a Lima tras visitar regiones de la selva, Castillo dijo: “Basta de equipos técnicos, los equipos técnicos son parte del pasado, parte de la repartija”, el candidato habría estado buscando a personalidades para que lo acompañen en el último tramo de la campaña.

Así lo confirmó el economista y exviceministro del desaparecido Ministerio de Hacienda, Kurt Burneo, quien sostuvo que hace unos días el aspirante a la Presidencia se puso en contacto con él de forma directa.

“El partido (Perú Libre) no me ha ofrecido el lugar. Quien se ha comunicado conmigo fue el mismo Pedro Castillo. Yo no me he negado, pero sí he puesto una serie de condiciones que él tendrá que evaluar”, confirmó a Perú21.

Agregó que entre dichas “condiciones”, la más importante está relacionada al fundador de PL, Vladimir Cerrón. “Es un tema reservado pero la más importante es que se haga un distanciamiento público en cuanto al trabajo del señor Cerrón”, expresó.

Hace tan solo dos días después, el partido confirmó que pronto presentarían su nuevo plan de gobierno, denominado Plan 200, y a los integrantes del equipo técnico, que tendrá como coordinador al excongresista de UPP, Roger Najar.

TENGA EN CUENTA

En diciembre de 2020, la ONPE le abrió un proceso disciplinario a Roger Najar por no presentar información financiera de aportes, ingresos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las elecciones regionales y municipales 2018.

El presidente de JP, Roberto Sánchez, dijo que el equipo técnico de PL tendrá "personalidades preparadas".

, dijo que el equipo técnico de PL tendrá “ s”. “Confirmamos el debate y estamos satisfechos con que sea descentralizado, esta vez en Arequipa”, indicó Ana Córdova, personera legal de Perú Libre.

