Para algunos candidatos congresales y presidenciales que fueron excluidos de las elecciones generales del 11 de abril, los criterios del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 aplicados sobre la lideresa de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, “obedecen a intereses políticos de los miembros del jurado”.

Esto luego de que este diario publicara ayer una investigación que revela que la candidata presidencial de JP no declaró una propiedad en Cusco y se salvó de exclusión gracias a una minuta firmada por el notario Alexis Castro Ocampo, familiar de Álvaro Campana Ocampo, presidente y fundador de Nuevo Perú (NP), uno de los partidos de la coalición izquierdista de JP.

Nidia Vílchez, excandidata presidencial del Partido Aprista Peruano –organización que se retiró de los comicios luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyera la inscripción de varios de sus miembros en las listas al Congreso–, señaló que el “JNE tiene acciones muy interesadas para algunos candidatos”.

En conversación con Perú21, Vílchez sostuvo que “lamentablemente todas las quejas presentadas a lo largo del proceso electoral sobre los fallos del JNE se han desestimado”. Asimismo, hizo un llamado a Mendoza para que “aclare” su situación. “El JNE deberá tomar ello en cuenta, es un hecho que nos parece bastante irregular”, refirió.

Fernando Cillóniz, excandidato presidencial del partido Todos por el Perú, excluido por el jurado este año y en 2019 por no consignar en su declaración jurada un auto de su propiedad, coincidió con la militante aprista.

“En 2019 cometí un error de no consignar el vehículo de mi esposa que está a mi nombre. Trabajadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) me dijeron que eso era algo sencillo de corregir, pero para el jurado no fue así. Estoy seguro de que tienen sesgos, violan flagrantemente el espíritu de la norma de que todo peruano puede elegir y ser elegido”, expresó.

También se pronunció al respecto el exministro y miembro del equipo de Victoria Nacional (George Forsyth), Carlos Bruce, quien dijo que lo que está haciendo el JEE “y a veces ratificado por el JNE es darle la misma importancia a un sol que a un millón de soles”.

“Por ejemplo, en el caso de César Acuña que puso 18 propiedades y tenía 19, ni siquiera debería ser eso motivo de exclusión. Una opción sería multar a los partidos por estas fallas”, sugirió.

Marco Arana, del Frente Amplio, sostuvo que “en materia de transparencia de candidatos, se debe ir hacia un sistema que realmente funcione y abandonar las ficciones de los formularios del JNE”.

“Esos formularios no son estrictos, permiten declarar lo que cada candidato quiere, por lo que al final si ocultó información, dice que se le olvidó o no había espacio y queda a la arbitrariedad del JEE”, aseveró.

