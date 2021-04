Las reglas para estas elecciones generales 2021 han cambiado. El escándalo de los aportes ilícitos de campaña ha condicionado las actividades proselitistas. Por ejemplo, los partidos políticos ya no registran pagos por publicidad en medios de comunicación porque el Estado se encarga de asignar ese presupuesto a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, eso no ha impedido que algunas organizaciones políticas emprendan millonarias actividades proselitistas.

Cuatro de 21 partidos registran más gastos que ingresos de campaña, según los reportes financieros que presentaron a la ONPE. Se trata de Avanza País, Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular y el Partido Nacionalista. De ellos, los dos primeros superan el millón y medio de soles en gastos.

Por ejemplo, la agrupación que postula a Hernando de Soto a la Presidencia declaró de ingresos S/1 millón 351 mil 940 y en gastos S/1 millón 649 mil 227. En el detalle de aportes, Avanza País informó de 16 aportantes individuales, tres de ellos lo hicieron en especies.

Llama la atención el abono en efectivo por S/400 mil de la empresaria Marlin Saavedra Colán, monto permitido ya que no supera las 100 UIT (S/440 mil). De Soto pelea por pasar a la segunda vuelta con el 6,5% de intención a su favor, según Datum.

APP, por su parte, reportó S/1 millón 714 mil 969 de ingresos y S/2 millones 413 mil 126 en gastos. César Acuña, líder y candidato presidencial por esa tienda política, tiene el 2,5% de respaldo, de acuerdo a la citada encuestadora.

Vacas flacas

Lo que tienen en común Fuerza Popular (FP) y el Partido Nacionalista es que, al igual que sus líderes Keiko Fujimori y Ollanta Humala, respectivamente, están inmersos en investigaciones fiscales por lavado de activos.

En campañas anteriores declararon mucho más dinero del que reportaron esta vez a la ONPE. FP informó S/48,298 en ingresos, cifra ínfima comparada a los más de 3 millones 400 mil soles de la campaña de 2016, y S/87,068 en gastos.

La organización de Humala, en tanto, sustentó apenas S/15,893 en ingresos y S/49,370 en gastos. En su primer reporte de 2011, la última vez que tentó la Presidencia con la alianza Gana Perú, el dinero reportado superaba el millón de soles.

A diferencia de comicios anteriores, cuando se presentaban hasta cinco reportes financieros, esta vez los partidos deben presentar dos informes de financiamiento. El primero lo entregaron el 19 de marzo pasado y el último al concluir el proceso electoral, que de llegar a segunda vuelta sería en junio de este año.

Por precisar

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, indicó a este diario que la ONPE cuenta con más facilidades para advertir los gastos de los partidos ya que todos los movimientos deben realizarse a través de una cuenta bancaria declarada. Pero aclaró que esto aún no da certezas sobre un manejo transparente del dinero.

“¿Pueden existir diferencias entre ingresos y egresos? Por supuesto. Sin embargo, sí deja qué pensar cuando las diferencias entre los montos son muy grandes, ¿de dónde sacan dinero los partidos si los ingresos son menores? Eso debe ser aclarado por el tesorero de la organización”, manifestó Lanegra.

Indicó que una explicación podría ser el uso de dinero reservado por el partido; no obstante, eso ya no sería considerado como ingreso nuevo y no debería entrar en el reporte financiero, sino en el informe anual.

Tenga en cuenta

-Perú21 se contactó con representantes de cada una de las cuatro organización políticas para conocer sobre las diferencias entre ingresos y gastos de campaña. Al cierre de esta nota, no hubo ninguna respuesta.

-Acción Popular declaró más de 2 millones de soles en ingresos de campaña, pero sus gastos hasta el momento son de 540 mil soles, de acuerdo a la ONPE.

