La pandemia del COVID-19 ha obligado a los candidatos a la Presidencia de la República a contextualizar sus propuestas de gobierno en un escenario de crisis sanitaria y económica.

De acuerdo a un estudio publicado en enero último por el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2020 se perdieron 1.1 millones de puestos de trabajo solo en Lima por las medidas tomadas ante el coronavirus.

Indicadores como este explican por qué los planes presentados por las organizaciones políticas sobre materia económica están orientados principalmente a reactivar la economía, fomentar el empleo, aliviar la carga tributaria y estimular la formalización de sectores informales que figuran entre los más golpeados por la emergencia.

¿Qué proponen los candidatos en materia económica?

¿Qué proponen los candidatos en materia económica?

Como ya es habitual en campaña, las propuestas van desde lo más simple, como anunciar incrementos de la remuneración mínima de manera periódica, lo cual ya ocurre actualmente, hasta ofrecer la generación de cinco millones de empleos en el próximo quinquenio.

En el repaso de la documentación entregada por los partidos al Jurado Nacional de Elecciones, se advierten coincidencias respecto a la reactivación de proyectos para generar empleo, el fortalecimiento de la Sunat, el otorgamiento de incentivos para la formalización o la simplificación de regímenes tributarios.

Solo hay un detalle, no dicen cómo lo harán. Para el economista Diego Macera, eso evidencia “en muchos casos, la debilidad institucional que tienen los partidos políticos hoy en día”. “No quiero generalizar, algunos pocos de repente sí tienen técnicos, pero otros han tenido que jalar a personas para que hagan sus planes de manera más o menos improvisada”, puntualizó.

“Muchos planes son buenas intenciones”

Dependiendo de cómo vaya la situación económica hacia julio, el nuevo gobierno tendrá que calibrar sus herramientas tributarias, cuánto más puede seguir dando incentivos fiscales, cuánto margen tiene para apoyar a las familias con los bonos. Eso se tendrá que hacer con bastante cuidado porque hay un 2021 que está en emergencia, pero también va a haber un Perú de 2022, 2023, 2024; hay que cuidar el futuro. Ese es un tema.

Lo otro es un plan de mediano plazo que tiene que ver con cambios estructurales en empleo, previsional, formalización, exoneraciones; van en paralelo. Tenemos todavía la emergencia entre manos, ojalá no la sanitaria, pero la situación económica tardará un tiempo en regresar a la normalidad y, mientras tanto, se tienen que sentar las bases para reformas un poquito más estructurales. Una cosa que no está muy presente en algunos planes son los costos (quién financia esto) y metas concretas (en qué año espero lograr qué). Muchos planes suelen ser un compendio de buenas intenciones pero no te dicen la ruta.

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: Todo sobre la llegada de las vacunas