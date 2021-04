A diferencia de anteriores comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que las Elecciones Generales 2021, programada para el 11 de abril, se desarrollen en una jornada de 12 horas, es decir, de 7 a.m. a 7 p.m.

Esta medida adoptada por el órgano electoral busca evitar las aglomeraciones en los locales de votación y, por consiguiente, los contagios de coronavirus (COVID-19).

Pero este no será la única novedad en estos comicios, ya que la ONPE también ha recomendado un horario escalonado de votación de acuerdo con el último dígito del documento de identidad del elector.

Según esa recomendación, las personas vulnerables, que incluyen a adultos mayores, electores con alguna discapacidad o enfermedad subyacente, así como mujeres embarazadas, podrían sufragar entre las 7 a.m. y 9 a.m.

De esta manera, los electores cuyo último dígito del DNI termine en 1 pueden acudir a su centro de votación de 9 a.m. a 10 a.m.; de 10 a.m. a 11 p.m. acudirían las personas cuyo último número del documento de identidad es 2.

De 11 a.m. a 12 p.m. lo harán los que acaben en 3; de 12 p.m. a 1 p.m. los que terminen en 4. A los electores que tengan el 5 como último dígito se les sugiere que vayan de 1 p.m. a 2 p.m.

De igual forma, los que tengan como último dígito el 6 en el DNI podrán asistir de 2 p.m. a 3 p.m.; los DNI que terminen en el número 7 lo harán de 3 p.m. a 4 p.m.

Los ciudadanos con DNI que tenga el 8 como último dígito votarán de 4 p.m. a 5 p.m., y las personas con documento con el número 9 en la parte final puedan ir de 5 p.m. a 6 p.m. Finalmente, a los electores cuyo DNI termine en 0 se les recomienda sufragar de 6 p.m. a 7 p.m.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que el voto escalonado permitirá garantizar el distanciamiento social y, con ello, evitar las colas y aglomeraciones en los locales de votación el 11 de abril.

Elecciones 2021: recomendaciones para reducir riesgo de contagio el 11 de abril