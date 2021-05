El discurso confrontacional y desinformado del candidato a la Presidencia de la República por Perú Libre, Pedro Castillo, respecto del rol que cumplen los distintos medios de comunicación en la campaña electoral 2021, sigue cobrando víctimas entre los hombres y mujeres de prensa.

El último miércoles, un grupo de simpatizantes de Castillo y la agrupación que lidera el sentenciado expresidente regional de Junín Vladimir Cerrón agredió a los periodistas de Canal N, América y Latina Stephanie Medina y Carlos Brown, en Ayacucho.

Ayer en Huancavelica ocurrió lo mismo con otro medio. Esta vez el afectado fue Jorge Dett, reportero de Latina Televisión, quien fue empujado y su micrófono tirado al suelo por simpatizantes de Castillo que participaban en una actividad del aspirante en la localidad de Paucartambo.

Sorteando a la gente, Dett logró acercarse al aspirante presidencial a quien le increpó por lo ocurrido: “Me están agrediendo, en su cara candidato, mire lo que me han hecho”, pero Castillo, lejos de condenar lo ocurrido, respondió escuetamente: “Cuando esas cosas se dan en mi presencia yo no lo voy a permitir”.

Apenas minutos antes, sin embargo, había declarado a los periodistas que, cuando habla de la “prensa mermelera, no tienen por qué sentirse aludidos”. Incluso, evitó responder cuando se le cuestionó por la forma cómo el congresista electo Alex Flores, en su presencia, azuzó en Ayacucho a sus seguidores en contra de los medios de comunicación.

Horas más tarde, y ante las manifestaciones de rechazo a lo ocurrido desde distintos sectores gremiales, sociales y políticos, Castillo, a través de un video, rechazó las agresiones a la prensa y deslindó con esas “actitudes nefastas”.

Desde las redes sociales, en tanto, su socio político y líder del partido que lo postula, Vladimir Cerrón, justificó las agresiones contra los periodistas atribuyéndolas a una supuesta “indignación del pueblo”.

CRÍTICA UNÁNIME

Diversas instituciones y gremios, por su parte, se pronunciaron sobre los ataques a periodistas. La Defensoría del Pueblo pidió a los candidatos presidenciales y a sus agrupaciones “comprender la importancia del acceso a la información, el papel de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la tolerancia frente a la diversidad de ideas políticas o de otra índole”.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) lamentó que estos ataques sean azuzados, a través de su discurso, por el propio candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, que hace pocos días firmó la Proclama Ciudadana en la que se comprometió a respetar y defender la libertad de expresión y de prensa.

“Como Consejo de la Prensa estamos consternados y alertas, y condenamos la violencia con la que se trata a los periodistas que solo realizan su trabajo. Hacemos un llamado a los candidatos para que actúen con responsabilidad”, dijo a Perú21 el director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar.

La Asociación Civil Transparencia, a su turno, se solidarizó con los periodistas agraviados e instó a los postulantes a “rechazar rotundamente estas acciones y llamar a sus militantes o simpatizantes a condenarlas y a no justificarlas en nombre de sus preferencias políticas”.

TENGA EN CUENTA

En Huancayo, el periodista Carlos Paredes fue agredido por simpatizantes de Perú Libre en la puerta de la Corte Superior de Justicia Junín.

fue agredido por simpatizantes de Perú Libre en la puerta de la Corte Superior de Justicia Junín. La excandidata de Juntos por el Perú, Lucía Alvites, se sacó la careta y al estilo Cerrón justificó las agresiones a la prensa. “ El rechazo se lo han ganado a pulso ”, escribió.

”, escribió. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral llamó la atención a Castillo por no asistir al debate con Fujimori que él planteó. Le pidió respetar a la opinión pública.

del Pacto Ético Electoral llamó la atención a Castillo por no asistir al debate con Fujimori que él planteó. Le pidió respetar a la opinión pública. “La libertad de expresión no es un derecho de los medios de comunicación sino de todos los peruanos”, dijo el presidente de la Sociedad de Radio y TV, Jorge Bac

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Morán, exmiembro del GEIN: "Movadef es Sendero Luminoso"