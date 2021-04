A la luz de los resultados electorales del 11 de abril, el Congreso de la República tendrá no solo una composición variopinta sino también la más fragmentada en su historia. Diez agrupaciones políticas tendrían representación en el hemiciclo, cada una de ellas con diferentes intereses, sesgo ideológico y propuestas.

La historia reciente del actual Legislativo hace temer a buena parte de la población que el 28 de julio próximo no será sino la continuidad de un escenario congresal de confrontación e inestabilidad política. ¿Qué es lo que piensan los virtuales congresistas electos? ¿Tienen claro qué es lo que espera la ciudadanía de ellos? ¿Hay disposición para llegar a consensos?

En un contexto de pandemia, los virtuales parlamentarios consultados por Perú21 concuerdan en que será necesario trabajar en tres temas: la lucha contra la pandemia, medidas para generar empleo y reactivar la economía.

AGENDA CONSENSUADA

“La fragmentación del Congreso es para los demócratas una oportunidad de encuentro, de generar consensos. Hay temas comunes y prioritarios como el del manejo de la pandemia, pero también otros como el de la lucha contra la inseguridad ciudadana”, indicó Patricia Juárez, de Fuerza Popular.

Para José Cueto Aservi, de Renovación Popular, la nueva representación no debe esperar a asumir el cargo. “Hay que sentarnos ya para hacer una sola agenda y llegar a julio con algo estructurado. Desde el Legislativo, a quien llegue a la Presidencia, hay que darle gobernabilidad, hay que consensuar y ayudar al Ejecutivo dando las normas que necesite para atender la emergencia sanitaria”, manifestó.

Esa postura es respaldada por Pedro Morales, virtual parlamentario por Acción Popular. Él, sin embargo, considera que el punto de partida para lograr consensos debería ser el Acuerdo Nacional, dado que allí están representados los partidos políticos, gobiernos regionales y locales y organizaciones de la sociedad civil.

“El Congreso debe ver el tema de la pandemia, trabajo y economía. Además, en estos primeros seis meses podrían verse temas de reforma política y judicial que solo se han modificado con parches”, sostuvo Morales.

Susel Paredes, del Partido Morado, por su parte, refirió que lo primero en la agenda debe ser trabajar de la mano con el Ejecutivo en la reestructuración del sistema de salud “que se encuentra fragmentado con hospitales del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y policlínicos municipales, cada uno con una estrategia distinta”. “Eso hay que unificarlo”, remarcó.

Para ella, además, será indispensable preservar desde el inicio los derechos ganados por las mujeres. “Es un escenario muy polarizado. La mujer más votada soy yo, una lesbiana, deberemos trabajar con mucha inteligencia porque el Perú necesita generar consensos”, acotó.

Julián Palacín, de Perú Libre, coincidió en que los primeros seis meses deberán estar enfocados en la atención a la pandemia y en revertir sus efectos en material laboral –con la pérdida de miles de empleos– y económica, más aún cuando –dijo– no sabemos cuánto más va a durar la emergencia.

ANALISIS (María Paula Távara, politóloga)

“Es ineludible que el tema de la pandemia es prioritario así como medidas de promoción del empleo. El Congreso puede apoyar, pero la voz cantante la lleva allí el Ejecutivo. Será necesario que apoye iniciativas para la reactivación económica, pero también todo el tema de la recuperación de la educación presencial dentro de lo posible.

Pero yo diría que más que medidas o leyes es importante que el próximo Congreso, en los primeros meses, dé señales de que está dispuesto a trabajar articuladamente con el Ejecutivo y se comprometa a dar estabilidad, gane quien gane las elecciones. Debe partir con un acuerdo lo más abierto y propositivo posible de lo que va a ser la confianza al primer gabinete de ministros, no estamos para que se pongan con peros. Una cosa que se acostumbraba, y no hemos tenido en el último gobierno, es darle 100 días al Ejecutivo para que tome posición, se tendría que facilitar eso. La prioridad es que nos den estabilidad y la confianza de que no vamos a tener en setiembre una nueva vacancia”.

SABÍA QUE

-Patricia Juárez (FP) dijo que el Congreso deberá facilitar la importación o compra de plantas de oxígeno. Pedro Morales (AP) plantea retomar el proceso de elección de magistrados del TC.

-Susel Paredes (PM) adelantó que planteará una acusación constitucional contra Manuel Merino por su responsabilidad en las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado.









