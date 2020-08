El Pleno del Congreso aprobó las normas transitorias que se aplicarán para las elecciones del 2021 a causa de la propagación del COVID-19. Las disposiciones incluyen también reglas sobre los comicios internos, entre ellas, que se puedan realizar mediante las modalidades de un votante-un voto y por Asamblea de delegados.

El proyecto fue aprobado con 76 votos a favor, 10 en contra y 35 abstenciones. Asimismo se aprobó por mayoría la exoneración de segunda votación con 66 votos a favor. El voto que decidió esta propuesta fue del presidente del Congreso, Manuel Merino. Omar Chehade agradeció su gesto.

Entre las medidas aprobadas se incluye que para las elecciones del próximo año, las Mesas de sufragio se instalen desde las 7 a.m. y se pueda votar hasta las 7 p.m.

Además, se ordena que las personas en grupos de riesgo de COVID-19 estén exentas de pago de la multa por omisión de sufragio o por inasistencia a la integración de las Mesas de sufragio. Para ello, el JNE deberá habilitar una plataforma virtual para presentar las justificaciones respectivas.

Por otro lado, el proyecto aprobado incluye medidas para la realización de las elecciones internas, que serán organizadas por la ONPE. Asimismo, el JNE se encargará de la fiscalización del proceso.

La iniciativa legal establece también que los candidatos a las elecciones internas deben estar afiliados a los partidos hasta el 30 de setiembre de 2020.

Por otro lado, se mantuvo la posibilidad de que las internas se realicen bajo dos modalidades: un militante-un voto y por Asamblea de delegados. Se indica que la ONPE emitirá el reglamento respecitvo para la organización y ejecución del proceso electoral.

Durante la presentación del dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, subrayó que el predictamen fue aprobado en el grupo de trabajo que preside con 18 votos a favor y cuatro abstenciones tras alcanzarse el consenso. Asimismo, defendió la posibilidad de que se realicen las elecciones internas bajo dos modalidades.

“Ante algunas posiciones externas al Parlamento que son de intolerancia, que piensan que su pensamiento debe ser válido o el único. (Sus comentarios) no tienen ningún tipo de asidero. (...) La propia organización Idea ha señalado que ambos sistemas son absolútamente democráticos. No quiere decir que se privilegia a las cúpulas como algunas personas ajenas al Congreso, que no tienen experiencia partidaria, han criticado de manera intolerante y antidemocrática”, aseveró Chehade.

Sin embargo, durante el debate, legisladores de diversas bancadas cuestionaron que el proyecto legal mantenga la modalidad de elección en internas por Asamblea de Delegados. La congresista Mirtha Vásquez (Frente Amplio) quien es además miembro de la Comisión de Constitución expresó estar a favor de la modalidad de un militante-un voto “Es lo más democrático y el voto electrónico es lo pertinente para evitar contagios”, acotó.

Otros congresistas, como Carlos Almerí (Podemos). se expresó a favor de la modalidad de Asamblea de delegados pero rechazó que la ONPE organice las internas.

“Cómo la ONPE nos va a decir qué hacer a nuestra organización que nos cuesta tanto hacer. Debe estar erradicado ese párrafo. No resiste al menor análisis. Yo que tengo 25 años en política y ¿me van a venir a decir cómo hacer?”, expresó el legislador.

