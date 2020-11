El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 concluyó que la congresista de Unión por el Perú (UPP), Yessica Marisela Apaza Quispe, infringió el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral al utilizar una bufanda con el logotipo de su agrupación política durante la sesión plenaria del Congreso del 9 de noviembre pasado.

En esa ocasión, se recuerda, se debatió en el Pleno la segunda moción de vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

Apaza, cabe recordar, participará en las elecciones internas de UPP que se llevarán a cabo el próximo domingo 6 de diciembre con miras a su eventual postulación al Parlamento Andino en la contienda de 2021.

“Dichas elecciones internas se desarrollarán bajo la modalidad de delegados a realizarse el día 06 de diciembre, por lo que no se tiene certeza de haber adquirido la condición de candidata toda vez que aún no ha sido incluida en una solicitud de inscripción de lista de candidatos presentada ante un Jurado Electoral Especial, no correspondiendo consecuentemente la apertura de un procedimiento sancionador sobre neutralidad”, señala la resolución.

De acuerdo a la resolución, la legisladora no tiene aun la condición de candidata por lo que no es posible abrirle un procedimiento sancionador. No obstante, el JEE Lima Centro 2 remitirá lo actuado al Parlamento, Contraloría General de la República y Ministerio Público.

VIDEO RECOMENDADO

Viceministro Luis Suárez sostiene que vacuna contra el COVID-19 tendría que aplicarse todos los años