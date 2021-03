Queridos RUNAS,



He solicitado al @JNE_Peru que me permitan participar en el debate del día 31 de marzo en la modalidad virtual.



Me parece inaudito que no nos brinden respuesta.



Ayúdenme a hacer oír mi voz!!



Kausachun



p.d.: no arrugues Porky @rlopezaliaga1 voy por ti