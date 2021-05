El presidente de APP, César Acuña, manifestó su rechazo a la candidatura de Pedro Castillo (Perú Libre) y su propuesta de reforma constitucional por encontrarnos en plena crisis por el COVID-19. Sus declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa en la que estuvo la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien acudió a la sede del partido para agradecer su apoyo en la segunda vuelta.

“Yo sí creo en la reforma constitucional, pero no en este momento. Estamos en crisis. Y tenemos que hacer lo urgente para el Perú: atender la pandemia y reactivar la economía. La gente quiere comer, quiere trabajar. Con la Asamblea Constituyente, la gente no come”, declaró Acuña.

Acuña explicó que no apoyará en la segunda vuelta a Castillo porque “no quiero un gobierno de izquierda, no quiero un gobierno estatista. Creo en la institucionalidad. No estoy de acuerdo con Castillo en desaparecer el Tribunal Constitucional, tampoco la Defensoría del Pueblo y la amenaza de cerrar el Congreso”.

Asimismo, enfatizó en que no “está de acuerdo” con Castillo porque “no tiene equipo de trabajo. Hoy en crisis, los ciudadanos quieren ver el equipo de trabajo”.

Por su lado, Fujimori expresó su agradecimiento a Acuña por el apoyo que recibirá del partido tras un acuerdo en el plenario de APP del viernes último. Asimismo, anunció tres compromisos: controlar la pandemia, tomar medidas para reactivar la economía y generación de empleo digno.

“A partir de ahora, vamos a caminar juntos. Vamos a trabajar juntos pensando en el país”, dijo Acuña, quien le entregó su plan de gobierno a Fujimori.

SIN EQUIPO DE TRABAJO

En tanto, una vez más, Pedro Castillo (Perú Libre) evitó informar ayer sobre quiénes integran su equipo técnico. En una entrevista a RPP, indicó que convocaría a personas vinculadas a diferentes tendencias políticas.

Al respecto, la politóloga Kathy Zegarra señaló a Perú21 que el hecho de que Castillo no precise nombres en su equipo técnico podría evidenciar que recién estaría armando uno. “Como no lo muestra, podría ser considerado como improvisado. Pero si ya lo eligiera, ello podría disminuir esa tensión porque existen ciudadanos que valoran a los tecnócratas”, dijo.

En el mismo sentido opinó Óscar Súmar, director de Regulación Racional, quien sostuvo que, además de esta falta, la campaña de Castillo se ve afectada por su renuencia a debatir.

“Las cifras en las encuestas representan su rechazo a debatir, además de sus propuestas sin sentido y que no concede entrevistas. La ciudadanía se da cuenta de que más allá de que no tiene equipo de gobierno, no tiene más que decir”, acotó.

DATOS:

- Por la tarde, Castillo se dirigió a una reunión con miembros del magisterio. Al ser consultado si mantiene su propuesta de asignar el 10%del PBI a Salud, dijo: “Educación, Salud y Agricultura”.

- Castillo no precisó si participará en los debates del JNE ni al que retó en el penal de Santa Mónica. En su lugar, le pidió que viajen juntos.

VIDEO RECOMENDADO:

La estatización de la banca y el golpe de los ahorros en dólares