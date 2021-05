El excandidato presidencial por Alianza para el Progreso, César Acuña, manifestó este martes que se vacunó contra el COVID-19 en Estados Unidos, luego de las elecciones generales del pasado 11 de abril cuyos resultados no lo llevó a pasar a la segunda vuelta.

Recordó que en campaña señaló que sería el último en vacunarse, pero como no pasó a segunda vuelta, ya fue inoculado de la dosis de Pfizer.

“Cuando estaba en campaña dije que sería el último en vacunarme ¿no?, pero como los peruanos no me dieron la oportunidad de pasar a la segunda vuelta, ahora ya me he vacunado”, sostuvo en diálogo con radio ‘Exitosa’.

El exgobernador regional dijo que tiene 68 años de edad y decidió vacunarse porque se encuentra en el grupo de riesgo de contagio del COVID-19.

“Recuerda que tengo 68 años, soy una persona vulnerable y la vida para mí es fundamental, entonces, ya me vacuné, ya tengo la primera dosis de Pfizer, falta la segunda dosis y yo creo que eso están esperando los peruanos. Hoy los peruanos están desesperados por cuándo se vacunan”, manifestó.

El pasado 2 de marzo, Acuña aseguró que se vacunaría al final de todos los peruanos porque no quería “cometer el error que hizo Martín Vizcarra” al inocularse antes que el resto de la población.

“Yo me voy a vacunar al último, no quiero cometer el error de lo que hizo Martín Vizcarra. Primero son los peruanos, el último es César Acuña”, aseveró en aquella oportunidad.

